Una clienta paga sus cafés de noviembre a un bar de Bilbao

Patxi Trujillo es hoy uno de los hosteleros más agradecidos de Bilbao. Propietario del bar Viña de San Francisco en la capital vizcaína, el pasado lunes recibió una de las mejores noticias después de que se conociera el cerrojazo a la hostelería vasca. Y no es para menos porque tras tomar la decisión de bajar la persiana del local por un mes, volvió a "apagar la cafetera" y antes de poder abrir la puerta, a sus pies, encontró un sobre blanco con 30 euros y una carta que decía lo siguente: "No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí voy a poder trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación… Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo fuerte". Era la letra de una clienta anónima que se solidarizaba con el hostelero y decidía pagar todos los cafés que se hubise tomado a lo largo del mes de noviembre.

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares#hosteleriasegura@SanfranBilbipic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020

"Sabía que tenía clientes buenos pero hasta este punto no me lo imaginaba", asegura emocionado Trujillo. Entre largrimas decide publicarlo en sus redes sociales donde el detalle de la clienta no ha tardado en hacerse viral. Sin embargo, no es el único gesto solidario con el que el bilbaíno se ha cruzado durante la pandemia. El viernes pasado otra clienta le ofreció 20 euros con la misma intención, ayudar lo máximo posible a un sector que no deja de sumar pérdidas desde marzo. Además, el caso de Patxi Trujillo es especial porque es el único de los socios que decidió seguir adelante con el negocio después del confinamiento. Como muchos otros, sus compañeros decidieron buscarse la vida en ámbitos menos arriesgados, pero el barero no quiso renunciar a su sueño.