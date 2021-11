"Última noche en el Soho" se ha proclamado ganadora en la Semana de Cine de Terror de San Sebastián

Última noche en el Soho", del británico Edgar Wright, una de las favoritas de la 32 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, se ha erigido como ganadora de esta edición.Con un 8,64 de puntuación media, "Última noche en el Soho", filme de terror sobre una chica que un día de despierta de pronto en ese barrio londinense en los años 60, se ha hecho con el Premio del Público del certamen, mientras que "The Medium", de Banjong Pisanthanakun, ha obtenido el Blogos de Oro al mejor largometraje.

El director del certamen, Josemi Beltrán, ha dicho que la película de Edgar Wrigth ha sido "uno de los grandes caramelos" de la edición, y ha resaltado la buena acogida de "Apps", producción chileno-argentina que ha quedado en segundo lugar y que está compuesta por cuatro capítulos dirigidos por Lucio A. Rojas, José Miguel Zúñiga, Sandra Arriagada, Camilo León y Samot Márquez.



Beltrán, ha realizado un primer balance de la Semana de Cine Fantástico y de Terror que clausurará esta noche "Mona Lisa and The Blood Moon", de Ana Lily Amirpour y ha destacado que tras las condiciones "limitadísimas" en las que se celebró la edición de 2020, la de este año se ha podido organizar con menos impedimentos y se ha logrado "una selección de películas estupendas". Sin embargo la venta de entradas no ha logrado los niveles prepandemia porque según ha dicho Beltrán, "la taquilla no ha sido la de 2019 y han sobrado abonos, lo que no suele ocurrir con este festival que tiene seguidores muy fieles y cuyos responsables apuestan por "hacer volver a la gente a la cultura" y por "buscar nuevos públicos".



El Premio del Público al mejor cortometraje ha recaído en "They're Here", del canadiense Sid Zanforlin, y el de mejor corto de animación ha sido para una producción española, "Los días que (nunca) fueron", de Kevin Iglesias y Pedro Rivero.



El galardón del público al mejor cortometraje español ha sido para la "La luz", de Iago Soto, que ha conseguido también el Premio Syfy al mejor título español de la edición.



El Mélies de Plata al mejor corto fantástico europeo ha sido para el filme francés "Mum's Sweater", de Mauriziana Gualdrini. Yi-chen Hsiao, James Mann, Ugo Offner y Anand K. Varma, que traslada el dolor de una pérdida "de una forma precisa, inteligente y conmovedora, empleando elementos del fantástico con una estética de animación sutil y apabullante a la vez", según destaca el jurado oficial compuesto por Toni Costa, Maider Oleaga y Sonia Pacios.



Como mejor cortometraje ha premiado a "Dora", de la francesa Joanne Delachair, por "su originalidad para narrar la compleja relación de extrañeza y las barreras infranqueables entre una madre y su hija adolescente". Además, el jurado ha tenido en cuenta que la directora "apuesta por una representación de la sexualidad imaginativa y valiente".



El palmarés lo completa "Night of the Living Dicks" (Finlandia-Dinamarca), de Ilja Rautsi, ganador del Premio del Jurado Joven, compuesto por 72 chicos de 18 a 30 años.