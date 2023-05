El trío vizcaíno 'Los brazos' presentará disco en casa el próximo mes de junio

Los Brazos vuelven a casa a presentar 'Universal', el último álbum del trío vizcaíno que refleja la esencia de Los Brazos con más fuerza, brillo, y calidad acústica que nunca. En una entrevista en COPE Euskadi, su vocalista Will defiende el nuevo proyecto de la banda como "un álbum que, estamos convencidos, os va a hacer sonreír, bailar y disfrutar de lo lindo".

La presentación en Getxo tendrá lugar el sábado 3 de Junio a las 20:30 horas en la explanada del Puerto Viejo de Algorta, dentro del Festival San Miguel Getxo Music & Food. Los vizcaínos estarán compañados por otras grandes bandas vascas de la escena musical como Ontario, Atlántico o Garbayo. "Hemos cogido una corriente de aire muy buena con Universal, nos hemos abierto las tripas", asegura.

Los Brazos regresan a la localidad que les vio nacer y demostrarán su excelente directo en una gira que empezó en Madrid y les está llevando por todo el país. Ahora, se preparan para saltar el charco, arrancar con gira fuera de Europa y trabajar en el sexto disco. "El vicio que tenemos de viajar pasamos poco por casa, todavía nos quedan muchos estilos en el tintero y ritmos nuevos además de historias que contar en el siguiente disco", confirma el vocalista del grupo.