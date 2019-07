Tres cooperantes sanitarios, txupineros de La Blanca

Tres cooperantes sanitarios, que cada año viajan a Bolivia y Benín para atender a la población sin recursos con graves problemas de salud, serán los txupineros de La Blanca 2019. Se trata del traumatólogo Imanol Vega, la enfermera e instrumentista de quirófano Adela Fonseca y el ortopedista Francisco Granados, y han sido designados por el PNV, partido al que tocaba este año la elección del colectivo encargado de lanzar el cohete . Asumen la responsabilidad como todo “un honor”, “un regalo” que les hace la ciudad. “Quiero que el encendido de la mecha y el estruendo del cohete no solo den paso a las fiestas, sino que se interprete como un inmenso gracias de todo el personas cooperante sanitario y no sanitario que trabaja en la sombra y que hoy no puede estar aquí”, ha señalado Vega. No sólo se ha referido a sus compañeros de dedicación, también a quienes cambian la vida. Nos han contado el caso de Danielito, un niño que reptaba sobre sus piernas amputadas y que pudieron ponerle unas prótesis que le permitieron ir al colegio y estar a la “altura” del resto. Su trabajo también llega a Vitoria, acaban de embarcarse en una nueva aventura en la que intervendrán a una niña de 12 años con graves problemas en su columna.

Novedades de la Cofradía de la Virgen Blanca

Y la Cofradía de la Virgen Blanca ha anunciado novedades en su programa de actividades festivas que arranca este jueves con el Día del Blusa y prosigue el 27 de julio con la primera novena en honor a la Virgen Blanca. El abad, Ricardo Sáez de Heredia, ha avanzado que el día de Edurne y Celedón txiki se invitará a los más pequeños a conocerla. “Lo que pretendemos es dar la oportunidad a las familias que van a la Plaza de Virgen Blanca a las 12 que vengan a las 11 a San Miguel para saludar a Edurne y Celedón txiki y luego conocer también a la Virgen y realizar la ofrenda floral en su capilla”, ha explicado. También se quiere potenciar y abrir a más gente la Salve final que tiene lugar a la 1 de la madrugada del 9 de agosto en la balconada de San Miguel. Y este año por primera vez la revista Hornacina, una cuidada publicación interna que desde hace 10 años dirige la archivera y cofrade Camino Udiaín, se podrá adquirir a cambio de un donativo de 5 euros en la librería Mendi de la calle Prado.