COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Tres adultos y un menor atendidos por inhalación de humo tras un incendio en un inmueble de Durango (Bizkaia)

El suceso se ha producido pasadas las 1.00 horas en un inmueble ubicado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna

Bomberos de Bizkaia se preparan para salir hacia Valencia

DFB

Bomberos de Bizkaia 

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el

1 min lectura

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes en una vivienda de Durango (Bizkaia) ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas un menor, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.

El suceso se ha producido pasadas las 1.00 horas en un inmueble ubicado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna. De acuerdo con las mismas fuentes, el fuego se habría originado cuando una vela cayó sobre una alfombra, generando una intensa humareda que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia.

Los cuatro ocupantes de la vivienda han sido atendidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados al Hospital de Galdakao para su evaluación.

Efectivos de bomberos han conseguido extinguir el incendio sin que se registraran más daños personales ni una afectación significativa en el resto del edificio.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 10 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking