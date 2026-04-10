Tres adultos y un menor atendidos por inhalación de humo tras un incendio en un inmueble de Durango (Bizkaia)
El suceso se ha producido pasadas las 1.00 horas en un inmueble ubicado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna
Bilbao - Publicado el
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Un incendio declarado en la madrugada de este viernes en una vivienda de Durango (Bizkaia) ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas un menor, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad.
El suceso se ha producido pasadas las 1.00 horas en un inmueble ubicado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna. De acuerdo con las mismas fuentes, el fuego se habría originado cuando una vela cayó sobre una alfombra, generando una intensa humareda que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia.
Los cuatro ocupantes de la vivienda han sido atendidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados al Hospital de Galdakao para su evaluación.
Efectivos de bomberos han conseguido extinguir el incendio sin que se registraran más daños personales ni una afectación significativa en el resto del edificio.
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