Traslada casi una tonelada de bonito a una pescadería de Vitoria en un remolque para perros

Un hombre de 64 años trasladó entre junio y agosto 968 kilos de bonito en un remolque para perros sin embalar ni refrigerar desde Mercabilbao a una pescadería de Vitoria. El individuo fue identificado por la Policía Local el 21 de agosto cuando descargaba 120 kilos de bonito en condiciones insalubres frente al establecimiento situado en la calle Aldabe. Lo que ahora han descubierto los agentes es que no fue un hecho puntual, si no que esta era una práctica habitual realizada desde junio. Toda la información recabada en la investigación ha sido trasladada al Juzgado para que determine si los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública.

Riesgo de intoxicación

Según la comprobación realizada por un veterinario municipal in situ el 21 de agosto se había roto la cadena de frío. Allí mismo certificó que el bonito tenía una temperatura de 16º C, cuando en condiciones adecuadas debe fluctuar entre los 0º y 4º C. “A partir de los 15º C se acelera la descomposición natural generándose la histamina, una sustancia cuya ingesta puede provocar intoxicaciones”, nos ha confirmado la nutricionista Judit López. Ante estas evidencias, se ordenó el decomiso de la mercancía y su destrucción en el vertedero municipal. Asimismo, los hechos fueron puestos en conocimiento del Departamento de Salud del Gobierno vasco, competente en la materia, para la tramitación de la correspondiente denuncia administrativa.

Colaboración de Mercabilbao

La Policía Local sorprendió al hombre con las manos en la masa gracias a un dispositivo de vigilancia que estableció al tener indicios de que podía estar realizando una actividad de transporte irregular de alimentos perecederos. En la investigación ha colaborado Mercabilbao (Mercado Central Mayorista de Bilbao), que ha facilitado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad donde se ven todas las ocasiones, desde principios de junio, en las que esta persona acudió con su turismo y el remolque. Los albaranes de venta reflejan los días de compra y las cantidades adquiridas, cerca de una tonelada en total.