19 títulos conforman la participación vasca en el 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

19 títulos conforman la participación vasca de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, Proyecciones Especiales Premio Donostia, Zabaltegi-Tabakalera, Made in Spain, Zinemira, Velódromo y las galas del Cine Vasco, EiTB y RTVE. En la Sección Oficial competirá por la Concha de Oro O corno / The Rye Horn, segundo largometraje de Jaione Camborda (San Sebastián, 1984), que en su fase de proyecto participó en el programa de residencias Ikusmira Berriak y que antes de proyectarse en el Festival será mostrada en Toronto.

Víctor Erice (Karrantza, 1940), uno de los Premios Donostia de esta edición y el primer cineasta vasco galardonado con esta distinción, presentará su regreso al largometraje, Cerrar los ojos / Close Your Eyes, 50 años después de la Concha de Oro a su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, contiene este año nueve títulos de ficción y no ficción. Tres de ellos, por su condición de estreno mundial en el Festival, optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros dos trabajos presentes en otras secciones del Festival. Así, en total serán cinco las producciones que competirán por el premio de 20.000 euros para la productora o productoras de la película.

El dramático tránsito de los migrantes hacia Europa centra Bidasoa 2018-2023, el nuevo trabajo documental de Fermin Muguruza (Irun, 1963). También es habitual de Zinemira el cineasta Josu Martinez (Bilbao, 1986), que regresa a la sección por partida doble: Bizkarsoro contiene cinco historias reales ubicadas en un pueblo imaginario y Mirande, film baterako zirriborroa / Mirande, que clausurará Zinemira, plantea un acercamiento a la vida y obra del escritor Jon Mirande.

Junto a los citados tres títulos, también competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco otras dos películas incluidas en otras secciones al margen de Zinemira. Es el caso del filme de animación El sueño de la sultana, debut en el largometraje de Isabel Herguera (Donostia, 1961) incluido en la Sección Oficial, y de Arnasa betean, emakume zinegileak / A Deep Breath, Women Filmmakers (A pulmón, mujeres cineastas), de Bertha Gaztelumendi (Irun, 1962) y Rosa Zufía (Tudela, 1958). En este filme, programado el martes 26 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia como parte de la Gala del Cine Vasco, ambas directoras realizan una inmersión en el cine realizado por mujeres vascas.

Otras seis películas completarán la programación de Zinemira, fuera de concurso por haberse estrenado antes de San Sebastián. La sección la inaugurará 20.000 especies de abejas / 20,000 Species of Bees, primer largometraje de Estibaliz Urresola (Llodio, 1984) estrenado en la Berlinale, donde Sofía Otero obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista. Después, en Málaga ganó la Biznaga de Oro a la mejor película y el galardón a la mejor actriz de reparto para Patricia López Arnaiz.

También se proyectarán fuera de concurso Irati, segundo largometraje de Paul Urkijo Alijo (Vitoria, 1984), que ganó el Premio del Público tanto en Sitges como en la Semana de Terror de San Sebastián; Las buenas compañías / In the Company of Women, debut como directora de la actriz Sílvia Munt (Barcelona, 1957), que concursó en el Festival de Málaga; Misión a Marte / Mission to Mars, con la que Amat Vallmajor del Pozo (Girona, 1996), alumni de Elías Querejeta Zine Eskola, participó en WIP Europa y ganó una mención en el Festival de Gijón antes de exhibirse en la Semana de la Crítica de Berlín; Tetuán, nuevo trabajo de Iratxe Fresneda (Bilbao, 1974) mostrado en citas como Gijón, Zinebi o Nantes; y Una vida no tan simple / Not Such an Easy Life, de Félix Viscarret (Pamplona, 1975), estrenada en el Festival de Málaga.

Zabaltegi-Tabakalera acogerá dos producciones vascas, el estreno mundial del mediometraje Mamántula, dirigido por Ion de Sosa (Urnieta, 1981), y el corto Contadores, de Irati Gorostidi (Eguesibar, 1988), que participó en la Semana de la Crítica de Cannes y formó parte del catálogo Kimuak del año pasado. Actualmente, Gorostidi está desarrollando su primer largometraje, Anekumen, seleccionado en Ikusmira Berriak 2022 y en otros programas de mentoría y mercados.

Incluida en Made in Spain, Upon Entry / La llegada, que cuenta con producción vasca, es el debut en el largometraje de Alejandro Rojas (Caracas, Venezuela. 1976) y Juan Sebastián Vásquez (Caracas, Venezuela. 1981) protagonizado por Alberto Ammann, que consiguió la Biznaga de Plata a la mejor interpretación en el Festival de Málaga.

Además, el Velódromo acogerá el estreno de la décima temporada de la serie juvenil musical de EiTB Go!azen, que tras su estreno en otoño superará la cifra de cien capítulos. Chinas, la nueva película dirigida por Arantxa Echevarría (Bilbao, 1968), formará parte de las Galas RTVE.

La Gala EiTB, programada el miércoles 27 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, albergará el estreno de Itxaso, la nueva serie de ficción en euskera de EiTB, protagonizada por Jon Plazaola, Nerea Mazo, Itziar Atienza, Jon Mendia y Nerea Garmendia, y ambientada en el mundo del surf.