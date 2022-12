The Pretenders ofrecerá en el Azkena Rock su único concierto en España

The Pretenders y la banda californiana Incubus ofrecerán el próximo año sus únicos conciertos en España dentro de la programación del Azkena Rock Festival de Vitoria, según han anunciado los organizadores. Estos dos grupos se unen a un cartel en el que ya se encontraban el legendario músico punk Iggy Pop, la estadounidense con tres premios Grammy Lucinda Williams y, por primera vez en la capital alavesa, la icónica banda también californiana Rancid.



El festival comenzará el 15 de junio del año que viene con una de las bandas más importantes de la historia del punk, Rancid, y el concierto de El Drogas con motivo del cuarenta aniversario de Barricada.



Ese primer día también subirán al escenario Steve Earle, el grupo de hard rock Monster Magnet, la banda brasileña de "garaje" Os Mutantes, a quienes se sumará Lydia Lunch Retrovirus, con su fusión del rock, punk y la psicodelia. Completa el cartel ese día Liher, la banda vasca capitaneada por la cantante y guitarrista Lide Hernando.



El día 16 el grupo liderado por Chrissie Hynde presentará sus nuevas canciones y recordará los clásicos de The Pretenders como "Brass in the pocket" y "Don't get me wrong", entre otros. También como concierto exclusivo en España la banda alternativa con más de 23 millones de discos vendidos Incubus ofrecerá sus himnos de la década de 1990 y los primeros años de los 2000.





Bombazo del año



A esta jornada se une lo que la organización del Azkena prevé como uno de los "bombazos del año": el concierto de The Guapos, un "súpergrupo donde confluye el talento pop-rock de Leiva con tres grandes nombres de rock americano: El David Aguilar, Adan Jodorowsky y Jay de la Cueva.



Tras girar como guitarra solista de The Black Crowes desde 2019, el guitarrista Isaiah Mitchell vuelve a tocar en España con su grupo de rock psicodélico Earthless, que se presentará en el recinto de Mendizabala con un disco nuevo que mira a las composiciones de sus orígenes.



Tras la fallida banda que montó junto a los hijos de Scott Weiland y Robert Trujillo, el joven hijo de Slash de Guns N’ Roses, London Hudson, lidera junto a la vocalista Briana Carbajal una de las bandas más prometedoras del rock, S8nt Elektric, que también acudirá a Vitoria.





Estreno en el Azkena

Además, se une al cartel una banda mítica que nunca antes había tocado en el Azkena: The Undertones.



El tercer y último día cerrarán el festival Iggy Pop y Lucinda Williams que después de superar sus problemas de salud regresa a Europa. A ellos se unirá una de las bandas más potentes del hard rock y metal alternativo actual, Alter Bridge, que presentará su nuevo álbum.



Ese día también tocarán, entre otros, la mítica banda de psicodelia y power pop The Bevis Frond, el grupo The Nude Party y la virtuosa guitarrista yugoslava Ana Popovic. También se juntarán para el festival la cantautora Nat Simons con la excantante de The Runaways Cherie Currie. EFE