Texas, Celtas Cortos y Gari actuarán en el Festival Marítimo de Pasaia.

La segunda edición del Festival Marítimo de Pasaia, entre el 28 de mayo y el 1 de junio, ha organizado un variado programa de 11 conciertos musicales gratuitos que incluye las actuaciones de Gari, Celtas Cortos y Texas. La banda escocesa Texas es la cabeza de cartel del festival, presenta nuevo disco "Jump On Board" y todos los éxitos de su carrera. La representante de Get In, Amaia Ispizua, ha dicho de ellos que "han sido muy conocidos en los años 80-90 y que es un concierto exquisito y para bailar ya que están en plena forma". Texas actuará el sábado 30 de mayo en el escenario más grande situado en Trintxerpe.

El jueves 28 de mayo iniciará el programa de conciertos Gari en el escenario de San Pedro. El viernes 29 de mayo habrá dos conciertos, el de Celtas Cortos que presenta su disco de 30 aniversario en el escenario de Antxo y el de la cantante de fado María Berasarte en Donibane, aprovechando que Portugal es el país "invitado de honor" del festival.

Todos los conciertos serán gratuitos y están dirigidos a un público muy amplio. Se celebrarán en cuatro escenarios ( Pasai San Pedro, Donibane, Antxo y Trintxerpe) y comenzarán a las 21,00 hasta las 23,00 excepto el de Texas que se prolongará el sábado hasta las 24,00. Además de los mencionados, el programa de conciertos se completa esos días con las actuaciones de Lur Usabiaga, ELE y Arizona Baby y a través del programa Katapulta Tour Gipuzkoa actuarán Beste Urtaroak, Matilda, Idoia Asurmendi y Siete C.

Por su parte la alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, ha explicado que la programación musical se completa con un gran número de actividades organizadas por asociaciones locales y con la actuación de las Corales de Trintxerpe y Pasaia y de txistularis como Juan Mari Beltrán, entre otros.