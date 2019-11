Tensión en el pleno a cuenta del derrumbe en la Avenida Zarauz de San Sebastián.

El pleno municipal de San Sebastián ha vivido este jueves momentos de tensión después de que el gobierno municipal, con sus votos, haya rechazado incluir, por vía de urgencia, una interpelación de EH Bildu al alcalde para que informase sobre el corrimiento de tierra en la Avenida de Zarauz que mantiene realojados a 7 vecinos en establecientos hoteleros del entorno. Toda la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y el PP se han mostrado a favor del debate pero el gobierno de PNV y PSE prefiere esperar a que se conozca el informe técnico sobre las causas de lo ocurrido. Una de las vecinas afectadas por el derrumbe, Mari Carmen Astigarraga, ha pedido entonces tomar la palabra pero el alcalde, Eneko goia, lo ha rechazado argumentando que la normativa lo impide y ha acusado a EH Bildu de utilizar el pleno para montar un espectáculo, lo que ha motivado la indignación de la portavoz de la coalición, Reyes Carrere.

Los integrantes de la plataforma vecinal, Satorralaia, se han puesto entonces de pie y han mostrado con gritos su enfado por la decisión del alcalde de no dar la palabra a la vecina afectada y a continuación han salido del pleno. En el exterior, Mari Carmen Astigarraga ha manifestado que no es casualidad lo que ha ocurrido y que, desde que comenzaron las obras del topo, se han presentado denuncias por grietas y vibraciones. También ha dicho que nunca en 100 años se había producido, a pesar de las lluvias, un corrimiento de este tipo. La vecina ha asegurado que no se fía de que esta situación no vaya a repetirse, critica que ningún técnico de ETS, promotora de la obra, se haya puesto en contacto con los afectados y afirma que está nerviosa pensando en que "mañana pueda volver a llover".