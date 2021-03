La cultura florece en Vitoria con 32 espectáculos de abril a junio

El Ayuntamiento de Vitoria ha desgranado la programación de primavera de la red municipal de teatros que se desarrollará de abril a junio. Serán 32 espectáculos que la concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, ha enmarcado en "una programación de lo más suculenta" y variada con el objetivo de programar cultura y "asegurar el trabajo al tejido cultural local" mientras se prolongue la crisis sanitaria.

Teatro

El Teatro principal acogerá cuatro propuestas de teatro para adultos con las obras "Pedro Páramo" con Vicky Peña y Pablo Derqui el 13 de abril , "Andanzas y entremeses de Juan Rana" de Ron Lalá el 22 de mayo, "Matar cansa" de la mano de Jaime Lorente el 29 de mayo y "El Príncipe constante", una de las obras maestras de Calderón de la Barca y producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico e interpretada por Lluis Homar los días 5 y 6 de junio.

Tanttaka teatro con "Ameriketako Bidaia" y Txalo Producciones con "Konpromesuak" pondrán dos espectáculos en euskera sobre las tablas del Principal el 15 de abril y el 5 de mayo, respectivamente. Por su parte, el ciclo Jim Aktual mostrará las obras "Sueños y visiones de Rodrigo Rato" de Teatro de Barrio el 22 de abril y "A.K.A (Also Knows as)", premio Max 2019 al mejor espectáculo revelación, el 20 de mayo.

Danza

La danza contemporánea ofrecerá tres propuestas de "gran calidad artística y de estilos muy diferentes" con la Premio Nacional de Danza Rocío Molina y su último trabajo "Impulso, Vuelta a uno" el 17 de abril, con la compañía KorŽsia el 7 de mayo y con el espectáculo "Hnuy Illa" que conmemora el 25 aniversario de la compañía Kukai Dantza.

Música

La música en directo será una de las grandes protagonistas de la oferta cultural para la nueva temporada con 11 citas muy variadas entre las que destacan las actuaciones de Paco Ibáñez el 14 de mayo, Rodrigo Cuevas el 15 de mayo y Anari el 11 de junio; además de conciertos clásicos a cargo de la Euskadiko Orkestra, la Banda Municipal de Música y el ciclo de Grandes conciertos, entre otras.

Humor

El humor estará representado por las obras "Ronejo" el 28 de mayo, "Feminismo para torpes" el 12 de junio y la última propuesta de la compañía Yllana, "Green Piss", una sátira sobre la ecología, el futuro de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie, el 19 de junio.

En familia

La oferta de propuestas escénicas para los niños y las familias incluye tres conciertos de la Euskadiko Orkestra y la Banda Municipal de Música, así como el último trabajo de Teatro Paraíso en los meses de abril y mayo.

Entradas

La venta de entradas comenzará el 25 de marzo con la adquisición de los abonos, el 29 de marzo con la venta de abonos abiertos y el 30 del mismo mes con la adquisición de entradas sueltas en las taquillas del Teatro Principal, a través del teléfono 945 16 10 45 y en la página web municipal. EFE