El Teatro Arriaga revive a la famosa Manolita Chen este mes de enero

El Teatro Arriaga acoge este fin de semana, desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de enero, una obra que más que viajar al pasado, trae el pasado al presente, a través de un montaje entrañable, divertido y emotivo que recupera la figura de la mítica Manolita Chen, cuyo nombre da título al espectáculo. Manuela Fernández, más conocida como Manolita Chen, fundó junto a su marido, Cheng Tse-Ping, el más famoso de los teatros portátiles que recorrieron España desde finales de los años cuarenta hasta bien entrados los ochenta.

Por su carpa ambulante, que incluía toda clase de géneros (circo, revista, copla, humoristas, imitadores) pasaron artistas como Marifé de Triana, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Las Paquiras, los Hermanos Calatrava, El Fary, Bigote Arrocet, Arévalo, Fernando Esteso o Andrés Pajares. Descrita por sus contemporáneos como “la reina del teatro portátil”, fue una de las empresarias más destacadas del teatro y circo del siglo XX. Sin embargo, Manolita Chen no fue de las artistas que reciben premios. Nunca los recibió en su vida y así quedó como una figura desconocida para quienes no tuvieron la suerte de presenciar sus espectáculos. Sin embargo sus contemporáneos, el público de las ferias y fiestas populares, no la han olvidado. Aunque hay también quien recuerda a una Manolita Chen que ya no era Manolita Chen, sino que era otra Manolita Chen, una artista transexual oriunda de Arcos de la Frontera, que imitaba a la original y que en los últimos años tuvo mucha más notoriedad que la verdadera Manolita Chen.

Por eso, Pepa Zaragoza pensó que había llegado el momento de traer al presente un legado, el del “Teatro Chino de Manolita Chen”, para recordar, para recordarla, para establecer un diálogo con Manolita y con su época, con nuestra memoria. Y qué mejor que la inteligente dirección de José Troncoso -también autor de la dramaturgia- para guiar esa apasionante tarea. La propia Pepa Zaragoza se sube al escenario paradar vida a Manolita Chen, y sobre las tablas la acompañan María Jaímez, Nacho Vera, Chema Noci, Isa Belui, Luigi Belui para construir un maravilloso cuento chino.