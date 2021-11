El Supremo avala el uso del 'pasaporte Covid' en Euskadi

Fuentes jurídicas han adelantado el fallo de la sentencia que estima el recurso del Gobierno Vasco contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado 22 de noviembre, que denegó esta medida.



La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso por mayoría, ya que el magistrado Antonio Fonseca-Herrero ha formulado un voto particular, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, como la sentencia.



De esta forma, el alto tribunal sigue el criterio de la Fiscalía que se mostró a favor de avalar el certificado covid porque concurren los requisitos de proporcionalidad y necesidad.



Además, la Fiscalía aludió a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que autorizó a la Xunta a exigir la exhibición del pasaporte covid para el acceso a los hospitales públicos y privados así como para entrar en la hostelería.



En un primer momento, el Ejecutivo vasco decidió no presentar este recurso para no judicializar este asunto, como ha hecho en anteriores resoluciones del tribunal autonómico contrarias a sus planteamientos.



Sin embargo, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco registraron el pasado miércoles un recurso en el que pidieron la validación del pasaporte covid para acceder a determinados lugares y establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales, como vía que "trata de frenar el actual repunte de la pandemia".



El gabinete de Iñigo Urkullu defendía la proporcionalidad de esta medida ya que toda restricción de derechos debe ser "necesaria y adecuada para proteger un derecho superior como el derecho a la vida y a la protección de la salud".

El gabinete Urkullu no valora de momento





Desde el gobierno vasco, su portavoz Bingen Zupiria, que comparecía tras el consejo de gobierno, no ha queridoe hablar de la decisión del Supremo. Aunque ya está confirmado el aval del Supremo a la medida no ha queirdo "valorarlo en directo".