Siete de cada diez personas atendidas por Cáritas en la pandemia son nuevas

Quizá en Euskadi no veamos largas colas de gente en busca de alimento, pero Cáritas confirma que la demanda de ayuda básica, comida, ropa y vivienda, se ha disparado de tal forma desde el inicio de la pandemia que de cada diez personas que atiende, siete son nuevas. La crisis del coronavirus ha golpeado muy fuerte a ciertos colectivos y hay perfiles sangrantes como el de los sin techo, que solo en Vitoria han pasado de 30 a 100 personas.

Familias enteras en una habitación

También el alto número de personas mayores fallecidas por covid-19 ha dejado sin trabajo y en algunos casos sin hogar a muchas cuidadoras. Ramón Ibeas, secretario general de Cártitas en Álava, destaca en nuestros micrófonos otra realidad “atípica” y es que han tenido que atender a muchos niños ante el cierre de los colegios y sus comedores.

“El cierre de las escuelas ha hecho que muchas niños no tengan comedor y sea un problema su alimentación. Y a eso hay que añadir la brecha digital, que no se puede reducir a no tener un ordenador ni a la falta de conexión, a veces tampoco se tienen las condiciones de estudio necesarias porque hay familias enteras que viven en una habitación”, ha señalado Ibeas.

Inmigrantes en B

El trabajo se multiplica para Cáritas por el que pierden cada día muchas personas, algunas “se quedan en la calle con una mano delante y otra detrás”, sin derechos, como los inmigrantes que estaban empleados en B, en negro. Esta es la foto que hace la organización católica, las cifras de personas atendidas desde el inicio de la pandemia se darán en la primera quincena de junio.