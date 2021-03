Siete años de prisión por intentar matar a porrazos y cuchilladas a su mujer en Portugalete

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a siete años de cárcel, por un delito de asesinato en grado de tentativa, al intentar matar, en julio de 2019, en el domicilio conyugal de Portugalete a su entonces mujer, de 63 años, tras acuchillarla y golpearla con una porra de defensa, ya que era vigilante de seguridad. La víctima peleó con su agresor, del que logró escapar y pedir ayuda a una vecina, que avisó a la Ertzaintza.

El tribunal considera que cometió el delito por razones de género y la atenuante muy cualificada de embriaguez, por lo que le prohíbe acercarse a su mujer a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro. El acusado también tiene prohibido contactar con la víctima durante los próximos 15 años. Además, tendrá que indemnizar a su mujer un total de 29.830 euros por los daños causados, en concreto, 1.020 euros por las lesiones sufridas, 3.800 euros por las secuelas y 25.000 euros por los daños morales.

Una vez cumplida la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado la medida de libertad vigilada, en la que el estará sometido a un tratamiento médico de deshabituación externo por plazo de cinco años, al presenta un trastorno por consumo perjudicial de alcohol, con patrón de dependencia.

LOS HECHOS

Sobre las 15.15 horas del 4 de julio de 2019, el hombre aprovechó que la mujer se encontraba de espaldas para propinarle entre cinco o seis fuertes golpes en la cabeza con una porra de defensa de 48 centímetros de longitud. La víctima comenzó a sangrar por la zona de la cabeza, consiguió volverse y se produjo un forcejeo con el que consiguió liberarse.

Acto seguido, el acusado agarró a su esposa con fuerza por los brazos, cogió un cuchillo de 21,5 centímetros de largo y hoja de 9 centímetros, y lo dirigió directamente al cuello de su mujer, propinándole una primera cuchillada que le impactó en la zona de la barbilla. Después, se lo clavó en el cuello, lo que provocó que la víctima empezara sangrar abundantemente.

La mujer, en un último intento de salvar su vida, mordió en la mano y en el brazo a su agresor, y a gritos pidió auxilio diciendo "que me mata, que me mata, llama a la policía que me quiere matar", dirigiéndose a su vecina.

GRACIAS A UNA VECINA

La mujer se fue poco a poco escurriendo por la puerta de la cocina que da a un patio interior, donde fue socorrida por una vecina del patio colindante. La vecina, que la oyó pedir auxilio, llamó a la Ertzaintza, por lo que agentes acudieron pocos minutos después.

Como consecuencia de la acción, la víctima, de 63 años de edad, sufrió diversas lesiones que precisaron para su cura, además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico-quirúrgico.

El período de estabilización fue de 18 días y, como consecuencia de los hechos, la víctima muestra una reacción emocional "compatible con un trastorno por estrés postraumático complejo, propio de las vivencias cronificadas de violencia". Además, precisa tratamiento psiquiátrico.