La Semana de Cine Fantástico y de Terror recupera los abonos y la mayor parte de su programación con 25 largos

La película Veneciafrenia de Álex de la Iglesia inaugura el viernes 29 de octubre la 32 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en el Teatro Principal en una edición que recupera los abonos y gran parte de la programación, con más películas y más invitados, excepto los espectáculos de calle que tendrán que esperar a la edición de 2022.

El Teatro Principal y el Victoria Eugenia serán las sedes principales del certamen, en el que destacan los 25 largometrajes de la Sección Oficial y 27 cortometrajes que competirán en alguna de estas tres secciones: internacional, de animación y cortometrajes españoles. Veneciafrenia, la última película de Álex de la Iglesia, inaugurará el certamen después de pasar por Sitges. No podrá acudir el director aunque sí parte del elenco para presentar una historia sobre un grupo de turistas españoles que viaja a Venecia para divertirse y que allí se verán obligados a luchar por sus propias vidas. Una película que el director del certamen, Jose Mi Beltrán, ha calificado de "muy divertida". Por otro lado la cinta que clausurará la Semana de Cine Fantástico y de Terror será Mona Lisa and the Blood Moon,una cinta estadounidense de Ana Lily Amirpour,sobre una joven con extraños y peligrosos poderes que se escapa de la institución psiquiátrica donde ha pasado toda su vida y se lanza a las calles de Nueva Orleans. Beltrán ha destacado que media docena de las películas que se presentarán en el certamen son óperas primas y que la programación "terrorífica y también divertida" se completará con "sorpresas" que se irán desvelando durante el festival.

El ciclo de este año está dedicado a la figura del escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem, en el centenario de su nacimiento, con la proyección en Tabakalera de 2 largometrajes y 5 cortos basados en su obra. Beltrán ha subrayado este jueves que la organización ha querido ser "prudente" también este año. La noche de Halloween será la que más se alargue, hasta las 3.00 horas de la madrugada, pero este año tampoco habrá "fiestas, ni otro tipo de eventos lúdicos ya que lo importante era recuperar el aforo, dar una programación con garantías y ofrecer este certamen de nuevo a los cineastas".

Lo que sí recupera la Semana de Cine Fantástico y de Terror, además de las sesiones de cine infantil, las exposiciones y el concurso de disfraces la noche de Halloween en el Principal, es la venta de abonos, que comienza este viernes 22 a las 11.30 horas exclusivamente online a través de Donostia Kultura y que finalizará a las 20.00 horas. El martes 26 a la misma hora y por el mismo canal se pondrán a la venta las entradas sueltas que a partir del día 27 podrán adquirirse también en las taquillas del Teatro Principal y del Victoria Eugenia.