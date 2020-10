San Sebastián suspende el desfile de comparsas del Carnaval 2021.

Donostiako Festak ha suspendido el desfile de comparsas del Carnaval 2021 en San Sebastián. La decisión ha sido comunicada a las comparsas ante la imposibilidad, por decreto, de desfilar en las actuales circunstancias de pandemia y con la limitación de las agrupaciones a 10 personas, lo que es incompatible con los ensayos y con un acto que congregaba en San Sebastián a alrededor de 30.000 espectadores. Así que Donostiako Festak concluye que el desfile de comparsas "lo tiene todo para no poder celebrarse con la normativa actual vigente". Festak ha comunicado la decisión a las comparsas ya que las comparsas comienzan los ensayos en octubre y realizan un desembolso económico importante en trajes, carrozas y equipos de música. El organismo explica que la decisión ha sido difícil y anuncia que, en función de cómo sea la evolución sopesará "la posibilidad de realizar un programa adaptado a las circunstancias, velando en primera instancia por la salud de todos".

CARNAVALES DE TOLOSA

En Tolosa, donde se celebra el carnaval más famoso, el ayuntamiento todavía no ha tomado una decisión. La edil de cultura, Izarne Iglesias, ha señalado este jueves que el ayuntamiento tiene previsto reunirse a partir de la próxima semana con los grupos populares del carnaval antes de adoptar una decisión definitiva. Al tratarse de una fiesta que no es organizada por el consistorio, éste quiere que la decisión definitiva sea compartida. Aun así Iglesias ha señalado que es evidente que los carnavales" no van a poder celebrarse como hasta ahora y veremos qué es lo que se puede hacer". En las reuniones que el ayuntamiento de Tolosa mantenga con los agentes implicados en la organización del carnaval se explorará la posibilidad de organizar alguna actividad alternativa.