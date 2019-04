San Sebastián extiende las paradas a demanda de los autobuses a todas las lineas nocturnas.

Las 10 líneas nocturnas de Dbus ofrecerán desde hoy viernes el servicio de paradas a demanda en San Sebastián. El ayuntamiento toma esta medida tras testar su funcionamiento en una de las líneas, la B8, desde Junio del 2018 y ahora se extenderá al resto de servicios "búho" con las mismas características. El servicio funcionará los viernes, sábados y vísperas de festivos y se dirige a mujeres y menores de 18 años con el objetivo de aumentar su seguridad reduciendo el trayecto que tienen que realizar a pie hasta sus casas.

Dbus ha delimitado las zonas del recorrido de cada línea nocturna donde podrá solicitarse la parada a demanda. Las mujeres y menores de 18 años que quieran bajarse fuera de las paradas habituales deberán comunicarlo personalmente al conductor con una parada de antelación y deberán situarse en la parte delantera del autobús. La edil de movilidad, Pilar Arana, puntualiza que el descenso se hará por la puerta delantera que funcionará como parada de desembarque, en zonas que no supongan peligro para el usuario y donde parar sea seguro para el autobús. Como norma general los autobuses no podrán parar en lugares donde no haya acera o ésta no tenga una anchura mínima de 1,5 metros. Tampoco podrán hacerlo en cruces o curvas para no generar situaciones de peligro.

Los servicios "búho" funcionan en San Sebastián los viernes (cada hora de 1.00 a 3.00 en invierno y hasta las 4.00 en verano) y sábados (cada 30 minutos y hasta las 4.00) por la noche entre el Boulevard y los diferentes barrios donostiarras (también vísperas de festivos). En festividades especiales como algunas noches de Semana Grande o el Día de San Sebastián trabajan toda la noche. Según datos de Dbus el uso de los servicios "búho" aumentó un 11% durante el 2018 y se registraron 210.348 viajes, 20.000 viajes más que el año anterior.