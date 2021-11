San Sebastián se convertirá en capital mundial del universo Star Wars solidario los días 26 y27 de noviembre.

Acercar el universo Star Wars a toda la ciudadanía guipuzcoana y colaborar con la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, utilizando la fuerza de Star Wars y su cercanía a los más jóvenes para propiciar nuevos donantes entre la juventud, son dos de los objetivos de la cita internacional que, bajo la denominación “Pink Force Day”, se celebrará en San Sebastián los días 26 y 27 de noviembre, organizada por la Fundación The Pink Force y con la colaboración del Departamento de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, además de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa.

Al evento asistirá Albin Johnson, fundador de la Legión 501, asociación internacional de fans de Star Wars con más de 14.000 miembros a nivel internacional, quien visita España por primera vez. Asimismo, visitará San Sebastián para participar en el evento la actriz británica Samantha Alleyne conocida por ser la primera mujer Stormtrooper (integrante de las tropas de asalto) en Star Wars, y quien ha aparecido en las cinco películas de la saga en la era Disney.

El programa comienza el viernes 26 de noviembre e incluye a las 16,00 horas un photocall y una exposición gratuita abierta al público en el Palacio Miramar donde se podrá ver a figuras icónicas como una de tamaño real de Han Solo montado en un Taun Taun, Grogu en su cuna junto al Mandaloriano Din Djarin, androides como C-3PO y droides como R2-D2 R2-KT, personajes como Yoda, Babu Frik, Gamorreanos y una figura de más de cuatro metros de Jabba el Hutt.

Ese día a partir de las 19,30 horas habrá un concierto solidario de la Orquesta y el Coro Filarmonía en el Victoria Eugenia a favor de la Asociación de Donantes de Sangres de Gipuzkoa. Con un programa ‘único’ el maestro Pascual Osa y la Orquesta y Coro Filarmonía con sus 35 voces trasladarán a los asistentes a una “galaxia muy, muy lejana”, estrenando en primicia “The Pink Side of The Force”, himno oficial de The Pink Force compuesto por Álvaro Iglesias, Álberto González y adaptada por Pascual Osa en honor a Albin Johnson, fundador de la Legión 501, y al droide R2-KT.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia o en la web de Donostia Kultura

El sábado 27 continúa la programación con el plato fuerte, un desfile a partir de las 17,00 horas desde el Palacio Miramar al Ayuntamiento de San Sebastián (Alderdi Eder) por el Paseo de La Concha, más de dos centenares de personajes de la saga Star Wars desfilarán por el Paseo de la Concha con réplicas exactas de los trajes de las películas. Los participantes proceden de países como Suiza, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Alemania, o Portugal, además de España. En el desfile participarán asimismo niñas y niños de la Asociación Galactic Academy y representantes de asociaciones receptoras de la donación de sangre, así como los propios donantes. Finalmente a las 18,00 horas tendrá lugar un homenaje a la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa y un photocall en la terraza del ayuntamiento.

Actividad solidaria e “histórica”

El presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, Sabin Urcelay, ha recordado que en los más de 55 años de funcionamiento de la entidad guipuzcoana son más de 100.000 las personas donantes que han colaborado, realizando más de 1.250.000 donaciones. “Los próximos días 26 y 27 de noviembre esperamos llegar a los más jóvenes gracias a la fuerza de Star Wars, ya que es importante para nuestra Asociación renovar la ‘cantera’ de donantes, tanto para mantener estable el número de donaciones como por calidad del plasma obtenido.