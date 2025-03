San Sebastián comienza a sancionar las infracciones en la Zona de Bajas Emisiones desde el 14 de marzo

La Zona de Bajas Emisiones de San Sebastián quedará completamente implantada el próximo 14 de marzo tras haber finalizado los tres meses de adaptación que estableció el Ayuntamiento. A partir de esa fecha se aplicarán las sanciones correspondientes a los vehículos que infrinjan la ordenanza municipal por carecer de etiqueta ambiental.

Desde el pasado 1 de enero el Ayuntamiento de San Sebastián ha notificado un 12% de infracciones. Han sido un total de 7.685 notificaciones que se han enviado a aquellos vehículos que han accedido al a zona restringida sin autorización y a los que se sancionará, si incumplen, a partir del 14 de marzo.

A partir de esa fecha los vehículos que no hayan regulado su situación, porque no han tramitado la autorización correspondiente o porque no están entre los casos autorizados, recibirán una sanción de 200 euros si acceden a la Zona de Bajas Emisiones. Una multa que puede incrementarse un 30% en caso de que infrinjan la ordenanza más de una vez al año.

solicitudes tramitadas

Desde la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones se han registrado un total de 22.764 solicitudes de acceso en San Sebastián. 984 son de vehículos nacionales mientras que 21.780 corresponden a vehículos extranjeros. El 95,7% de las solicitudes provienen de vehículos extranjeros debido a la obligatoriedad de tramitar el acceso para todos vehículos con matrícula extranjera que acceden a la zona.

Toda la información relativa a las autorizaciones pueden consultarse en la página web www.donostia.eus/zbe, donde además se puede conocer al momento el distintivo ambiental de cada vehículo a través del número de matrícula. No es necesario colocar este distintivo en el vehículo, ya que la comprobación se realiza a través de las cámaras de lectura de matrícula situadas en las entradas a la ciudad.

Los conductores pueden regular su situación tramitando la autorización correspondiente tanto en la página web www.donostia.eus/zbe como en las oficinas de información de la ZBE situadas en la plaza Arroka de San Sebastián