San Sebastián celebrará la Tamborrada en 2022

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha anunciado este miércoles que la ciudad recupera sus dos principales evento de invierno, la Feria de Santo Tomás y la Tamborrada que, una vez desactivada la Emergencia Sanitaria en Euskadi, en esta ocasión sí se van a celebrar. Goia ha señalado que estas fiestas se van a preparar de modo "normal" aunque el ayuntamiento estará vigilante para adaptarse por si cambian las circunstancias pero en este momento "la maquinaria echa a andar para preparar una fiesta normal".

No habrá por tanto restricciones de aforo en la "izada y la arriada" ya que en estos momentos sólo está vigente un aforo del 80% para actividades de más de 5.000 personas en el interior y no en exteriores aunque el alcalde ha matizado que sí vigilarán el correcto uso de la mascarilla, obligatoria cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. Además ha precisado que serán las propias compañías las que decidirán el número de participantes en sus respectivas tamborradas, tanto en el caso de las compañías de adultos como de la Tamborrada Infantil.

Eneko Goia ha subrayado que "era importante" poder recuperar estas fiestas que "van mucho más allá de la mera celebración ya que tienen un valor simbólico innegable, colectivo, se hacen en comunidad, nos hacen comunidad y son importantes para nuestra cohesión".

Además de la Tamborrada, el ayuntamiento de San Sebastián recupera el resto de fiestas de "invierno" como la Feria de Santo Tomás, Olentzero y los Reyes Magos, Caldereros y Carnavales. El alcalde ha señalado que se ha tomado ahora la decisión por una cuestión "puramente organizativa" porque la logística de todos estos eventos no es sencilla y en un contexto favorable, después de que el LABI se disolviese ayer y decretase en fin de la Emergencia Sanitaria en Euskadi.