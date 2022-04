San Prudencio vuelve a tomar las calles repleto de novedades

Será la primera gran fiesta de Álava sin restricciones por la pandemia. Hay muchas ganas de celebrar y se nota en el programa de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz presentado por la Diputación de Álava que incluye más actividades, hasta 80 del 22 de abril al 1 de mayo, y tiene en cuenta a un castigado sector cultural local. La tradición no faltará con las retretas y la tamborrada del día 27 de abril y con la romería a Armentia, en cuya basílica el obispo de Vitoria, Don Juan carlos Elizalde, oficiará la misa en honor a al patrón de Álava al día siguiente.

Con permiso de Joselu Anaiak

Pero hay novedades y la primera afecta al pregón del día 22 de abril, ya que de forma inédita tendrá lugar en un espacio abierto como es la plaza de la Pronvincia. Otros cambios llegan el día 23 del presente mes con la celebración de Beste bat, un concierto especial de tamborradas llegadas de varios rincones del mundo. Y para el viernes 29 de abril la protagonista será la música de los años 80 de la mano de los grupos ABBA y Guns and Roses. La tradición la mantiene la verbena de Joselu Anaiak la noche del día 27.

El día 24 el Teatro Principal pide paso con la obra Losers de Jon Plazaola y Aitziber Garmendia y el 26 se proyectarán fotografías del fondo histórico de la diputación. Un menú para aliviar el hambre de celebración que se terminará de engullir el 1 de mayo, Día de Nuestra Señora de Estíbaliz, jornada repleta de concursos, actividades por los txikis y la feria de los Desagravios.

CONOCE EL PROGRAMA

22 de abril:

Plaza de la Provincia 20:00 Pregón a cargo de María Ángeles García Fidalgo. Licenciada en Ciencias Físicas. Especialista sanitaria en Radiofísica hospitalaria. Actualmente directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba cuyo objetivo fundamental es trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica asistencial, mejorando así la salud de la población.

Actuación: Big Band Berri.

23 de abril:

Plaza de la Provincia 10:00 LV Concurso de platos típicos alaveses. 11:00 LI Concurso de cata de vino de Rioja Alavesa. 12:00 Reparto pintxos de txistorra. 13:30 Reparto de premios de los concursos gastronómicos. 11:30 – 15:00 Participación de las Cuadrillas de Álava y Enclave de Treviño en acciones de promoción del Territorio Histórico de Álava: exposición y venta de productos, oferta turística, alojamientos, recorridos, gastronomía… 12:00 Danzas.

Plaza de la Provincia y calles de la ciudad 11:30 – 15:00 Pasacalles de las fanfarres participantes por las calles de la ciudad 12:30 Concentración de las fanfarres en la plaza de la Provincia e interpretación del repertorio individual. A continuación, en conjunto interpretarán: Retreta, Arabako martxa, Tamborrada e himno del Deportivo Alavés.

Plazas de la ciudad: pasacalles 18:30 – 21:00 Akelarre Txaranga celebra su 25 aniversario invitando a un hermanamiento con tamborradas de Donosti. 19:00 – 21:00 Jare Dantza Taldea: “Festara deituz”. Recorrido: Plaza de la Provincia, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza de España.

Plaza de España 21:30 Concierto: Beste bat. Encuentro de tamborradas. Encuentro de agrupaciones de percusión del mundo con representación en nuestra provincia que utilizan los tambores para diversas celebraciones.

24 de abril:

Teatro Principal Antzokia 19:30 Obra: Losers. Protagonizada por Jon Plazaola y Aitziber Garmendia. Manuel y Sandra rondan los cuarenta y no tienen nada de lo que la sociedad supone que deberían de tener a esta edad. Ni hijos, ni pareja, ni dinero, ni casa… Se consideran como unos perdedores. Piensan que no podrán salir adelante, que no merecen ser felices. Pero se equivocan… Una comedia que divierte desde el primer momento. Precio entrada general: 6 euros. Venta de entradas (desde el 7 de abril): taquilla y web del Teatro Principal Antzokia y teléfono (945 16 10 45). Consultar bonificaciones.

26 de abril:

Plaza de la Provincia 20:30 – 23:00 Proyección de fotografías del Fondo Histórico. En una gran pantalla de 8 x 5 metros se proyectarán fotografías del fondo histórico del Archivo de Álava. Fotos del Fanfarre eguna, del día de Estíbaliz, la romería de Armentia…

27 de abril:

Plaza de España 20:00 – 21:00 Interpretación de la Retreta de San Prudencio desde la balconada de la Casa Consistorial. Participa la Academia Municipal de Folklore. Plaza de la Provincia 21:00 – 22:00 Interpretación de la Retreta de San Prudencio desde la balconada del Palacio de la Diputación, interpretada por los Trompeteros y Atabaleros de la Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Plaza de la Provincia 22:00 Fuegos artificiales multipunto que llenarán de color el centro de Vitoria.

Plaza de la Provincia 23:30 Concentración de las Sociedades Gastronómicas participantes y posterior desfile de las mismas por las calles del casco medieval y centro de la ciudad.

Plaza del Arca 00:30 (madrugada) Verbena popular amenizada por el grupo musical Joselu Anaiak.

28 de abril, Día de San Prudencio:

9:00 Plaza de la Provincia Interpretación en la Plaza de la Provincia, del zortziko “Álava” por la Banda de Txistularis y Trompeteros de la Diputación Foral de Álava. 12:00 XLI Tamborrada protagonizada por la cuadrilla “Biznietos de Celedón” Recorrido: Fuente de los Patos, centro de la ciudad, casco medieval, Fuente de los Patos. 18:00 – 20:30 Tamborrada infantil. Recorrido: Plaza de la Provincia, Calle Postas, Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca y Plaza de la Provincia.

Plaza de España 20:30 – 21:00 Chocolatada ofrecida por Pastelería Sosoaga para niñas y niños. Colabora Boilur. 21:00 Concierto: Rock en familia.

Armentia:

11:00 Misa precedida de procesión por el exterior de la Basílica. 12:00 A la finalización de los actos religiosos: Aurresku de honor. Zortziko Álava. 12:30 Actuación de dantzaris de Arabako Dantzarien Biltzarra. Participación del grupo: Laguardia Dantza Taldea.

12:00 – 15:00 Zona de juegos infantiles. Hinchable. 12:00 La Cuadrilla de Blusas y Neskas Basatiak, con la Txaranga Izenbarekuak, bailarán un aurresku en honor a San Prudencio en la capilla del Prado, después kalejira hasta Armentia. 12:30 Exhibición de Herri Kirolak: Campeonato individual Aizkolaris de oro. Eliminatoria. Levantamiento de piedra. 18:00 Concierto. Actuación del grupo musical Trikidantz.

29 de abril:

Plaza de España 22:00 Concierto: Tributo a los 80: ABBA y Guns and Roses.

1 de mayo, Día de Nuestra Señora de Estíbaliz:

9:00 XXVII Concurso de pintura rápida al aire libre. 9:00 – 16:00 3ª feria de los Desagravios de Estíbaliz. Organiza Álava Medieval. 11:00 XXVIII Concurso culinario a base de patata alavesa. 11:00 Misa concelebrada en el santuario con acompañamiento de la agrupación coral Manuel Iradier. 11:30 Visita infantil: “El Misterio de los Canecillos” a cargo de Álava Medieval. 12:00 Misa en el santuario mediante lengua de signos (personas sordas). 12:00 – 15:00 Zona de juegos infantiles. Hinchable. 12:30 – 14:30 Talleres infantiles: pintacaras. 12:30 Exhibición de Herri Kirolak: Campeonato de aizkolaris de oro, categoría promesas. Participarán aizkolaris de las escuelas de Álava y Guipúzcoa. Exhibición de ingude (levantamiento de yunque) a cargo de la campeona y subcampeona de Álava. 12:30 XXIX Campeonato de aurresku y baile al suelto de Álava. 13:30 Visita infantil: “El Misterio de los Canecillos” a cargo de Álava Medieval14:30 Comida popular. Se repartirán 1500 raciones de carne guisada con patatas. 16:00 – 17:00 Animación infantil. DJ Cactus: "Euskeraz dantzatu nahi dugu" 17:00 Exposición de pintura de los trabajos presentados al XXVII Concurso de pintura rápida al aire libre. 17:00 III torneo de bolo alavés mixto. Organiza Álava Medieval. 18:30 Entrega de premios del concurso de pintura.

*3ª EDICIÓN FERIA DE LOS DESAGRAVIOS Organiza Álava Medieval-Erdi Aroko Araba, con la colaboración de la Comunidad Benedictina de Estíbaliz y el patrocinio de la Fundación Vital Fundazioa, y de Udapa. Ya en el siglo XII hay constancia documental de la celebración de un importante mercado comarcal cuyo momento álgido era el día 1 de mayo, fecha en la que se celebraban los Juicios de Dios o Desagravios. Tomando como referencia esta tradición, que supuestamente autorizaba a alaveses y alavesas a resolver sus disputas y contiendas durante ese día, se celebra la «FERIA DE LOS DESAGRAVIOS/ESTIBALIZKO DESAGRABIOEN AZOKA», apostando por renovar y reactivar el día de la romería a Estíbaliz con la presencia de productores/as y agentes locales, primando lo ecológico y la calidad, y combinando puestos de artesanía, gastronomía, cultura o diversos colectivos.