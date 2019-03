San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz no desaparecen

Los carteles anunciadores de las fiestas de Alava del 28 de abril y 1 de mayo siempre han incluido el nombre de los patronos de la provincia. Hasta este año. En la parte superior de la imagen no aparecen ni San Prudencio ni Nuestra Señora de Estíbaliz, sino Fiestas de Alava. Esa omisión ha desatado una ola de indignación de muchos alaveses expresada, sobre todo, en redes sociales, y encabezada por el obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde. Hoy el diputado general de Alava, Ramiro González, ha asegurado que se trata de una polémica “estéril”, que alguno se “ha precipitado” al criticar que se supriman del cartel de las fiestas los nombres de los patronos alaveses porque ha desvelado que sí van a aparecer en la parte inferior de la imagen cuando se imprima.

Motivo artístico

El máximo dirigente foral ha explicado que han sido razones de estética y de diseño gráfico las que han llevado, para evitar tanta letra, a no requerir este año la inclusión de los nombres de los patronos en el cartel anunciador de las fiestas de Alava. “Si hubieran esperado a que el cartel estuviera expuesto y publicado hubieran comprobado como en la parte inferior aparecerá Fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Uno será consciente de que toda esa letra puede tapar un buen cartel desde el punto de vista artístico”, ha señalado.

Hecho religioso

El obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, en declaraciones a Cope Euskadi, ha acogido con satisfacción el cambio de criterio. “Me alegro porque eso obedece a la realidad, al sentimiento de los alaveses, a la tradición... No todo el mundo vive desde el hecho religioso pero este es parte de la fiesta, no he hecho más que unirme a las múltiples protestas”, ha sentenciado.