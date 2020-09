Así carga Samuel L. Jackson contra Trump en euskera

Samuel L. Jackson, el actor estadounidense de 71 años, nunca ha ocultado sus discrepancias con Donald Trump, razón por la que muestra abiertamente su colaboración en la campaña dirigida por la asociación HeadCount, cuyo objetivo es aumentar la participación estadounidense para las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en tan sólo mes y medio. Para ello, el conocido intérprete ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que carga contra el actual presidente de los Estados Unidos en diferentes idiomas como el ucraniano, el islandés, nepalí o el euskera: "Zoaz popatik hartzera!".

