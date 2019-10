Salvamento Marítimo Humanitario urge al gobierno a que le autorice a zarpar ante la emergencia en el Egeo

La ong Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) ha urgido al Gobierno español a que le autorice a zarpar con el buque Aita Mari, amarrado en el puerto de Pasaia, para responder a la situación de "emergencia" que afecta a las islas del Egeo. El presidente de la ong, Iñigo Mijangos, ha recordado que Salvamento Marítimo Humanitario solicitó hace 19 días despacho para establecer en Sicilia su base de operaciones para llevar a cabo misiones de ayuda humanitaria en el Mediterráneo y que todavía no ha recibido respuesta. "No hay razón para que no lo den, no han respondido ni de forma positiva ni negativa cuando un permiso de este tipo marina mercante lo autoriza en 24 horas", asegura Mijangos, quien reitera que lo que ocurre con la ong es absolutamente "anormal y responde a una voluntad política".

El presidente de la ong SMH, Iñigo Mijangos, ha explicado este miércoles en Cope Euskadi que la situación en las islas del Egeo es de "desborde absoluto" y ha puesto como ejemplo que en la isla de Quíos, 4.000 personas residen en el campo de refugiados de la isla, que sólo tiene capacidad para acoger a 1.080 personas, lo que significa que " la gente está durmiendo en la calle, en situación precaria y con el invierno a punto de llegar". Además la ong ha destacado que lo preocupante es que respecto al pasado año, el número de personas que han llegado a las islas del Egeo se ha incrementado de "modo considerable".

Entre tanto la ong Salvamento Marítimo Humanitario ha hecho acopio de 30 toneladas de material humanitario, gracias a la colaboración con numerosas organizaciones vascas, para trasladar a Quíos y Lesbos, que contiene, entre otras cosas, gran cantidad de ropa de abrigo y mantas para el invierno