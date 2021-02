¿Sabes escuchar de verdad ?

Marcos Núñez , coach y experto en desarrollo personal, nos ofrece en COPE Euskadi los pasos para llevar a cabo una buena escucha

Saber escuchar es una prueba de respeto para los demás. Puede servir para informarnos pero también para desahogarnos. Hay unas normas básicas que conocemos pero que, a veces, quizá llevados por el stress diario, no ponemos en práctica: dejar a los demás acabar lo que están diciendo, ser paciente para no interrumpir, demostrar que nos interesa lo que nos están contando y no atender a mensajes de móvil o la televisión por ej, cuando alguien nos está intentando transmitir algo.

"Escuchar" no es lo mismo que "saber escuchar". Lo último es un arte que se logra con esfuerzo.

Saber escuchar es estar disponible, estar dispuesto a que tu interlocutor se sienta acogido y respetado. Signifca mostrarse disponible para atender a la persona que nos está hablando y, esto es muy importante, no interrumpir pero tampoco juzgar o criticar. A veces incluso tenemos que dejar lo que estamos haciendo para ofrecer nuestro tiempo a la otra persona. Escuchar implica, por tanto, generosidad.

Además cuando nos escuchan, nos sentimos más queridos.

