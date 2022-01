De ruta por los museos de Bizkaia: más de 200 actividades para conocer el patrimonio del territorio

La Diputación Foral de Bizkaia acerca parte del patrimonio de Bizkaia a la ciudadanía de Bizkaia a través de más de 200 actividades diferentes durante 2022. La variada programación ofrece 31 exposiciones, 40 visitas guiadas diferentes, 28 talleres escolares diversos, 50 talleres destinados al ámbito familiar, 15 conferencias, 14 rutas patrimoniales, 75 demostraciones, 6 catas y 3 publicaciones. La ciudadanía podrá disfrutar de éstas y otras actividades que se desarrollarán a lo largo del año en los museos forales como conciertos, recreaciones, visitas teatralizadas y encuentros con artistas.

El objetivo es visibilizar la oferta cultural que brinda a diario la red de museos forales y poner al alcance de la ciudadanía la cultura y el patrimonio, la historia y la identidad del Territorio a través del Arkeologi Museoa de Bilbao, el Arrantzaleen Museoa de Bermeo, el Castillo de Muñatones de Muskiz, Euskal Herria Museoa de Gernika-Lumo, la Ferrería de El Pobal de Muskiz, La Encartada Fabrika-Museoa de Balmaseda, el Txakolingunea de Bakio, las cuevas de Santimamiñe de Kortezubi, la Sala Ondare y Sala Rekalde de Bilbao.

La diputada de Euskera, Cultura y Deporte Lorea Bilbao Ibarra ha subrayado que "nuevamente los museos d ela Diputación se ponen al servicio de la sociedad de Bizkaia y de aquellos que nos visitan, para enseñarles nuestras joyas más precidas, para mostrarles quienes somos, de donde venimos, y todo ello a través de un programa de actyividades donde prima la calidad, atractivo y variado, para todos los públicos y desde toda Bizkaia, donde todas y todos podremos encontrar nuestro espacio y aprender, de forma entretenida. Un programa que sorprende y que ha sido valorado con una nota cercana al 9,5 entre quienes nos visitaron el año anterior". La diputada ha explicado que "nuestros museos siguen siendo una herramienta útil y necesaria en la consolidación y crecimiento de esta sociedad: en una década cerca de 50 estudiantes han realizado sus primeras prácticas en nuestros centros." Bilbao Ibarra ha recordado que "los museos son clave también en la promoción del talento como en el caso de los casi cien artistas noveles del programa Barriek de la Sala Rekalde. Se han tejido colaboraciones con entidades culturales y formativas de Francia, Italia, Gran Bretaña, Eslovenia, Alemania o Polonia por citar sólo algunos de los paises." Además, Lorea Bilbao ha señalado que "los museos son una herramienta importante para la mejora de la oferta cultural en los municipios a través de la organizacion de más de 80 muestras itinerantes durante estos últimos diez años. Todo ello muestra unos museos, salas y sitios forales implicados con su entorno, necesarias para una mejor vertebración de nuestra sociedad. "

Las demostraciones de la Ferrería de El Pobal y de La Encartada Fabrika-Museoa; el programa Txakomic y las catas del Txakolingunea-Museo del Txakoli; la exposición del Centenario del colegio Jesuitak de Indautxu en la Sala Ondare y el 40 aniversario de la muestra Ertibil en la Sala Rekalde; los evocadores castillos de la muestra del Arkeologi Museoa y el protagonismo femenino con la exposición dedicada a Mairin Mitchell en el Museo Euskal Herria de Gernika. La presencia de la isla de Izaro en el Arrantzaleen Museoa de Bermeo y la renovada oferta de Santimamiñe o las recreaciones del castillo de Muñatones. Visitas guiadas, rutas, exposiciones, demostraciones, conferencias, talleres, son algunas de las actividades que conforman el programa de los museos, salas y lugares de interés cultural que gestiona la Diputación Foral de Bizkaia.

200 actividades para conocer Bizkaia de una forma divertida

El Arkeologi Museoa de Bilbao destaca la exposición "Castillos y fortalezas del País Vasco" que se podrá visitar a partir del 22 de junio. Se trata de una exposición de producción propia sobre castillos medievales vascos en la que se expondrán piezas y objetos signifi cativos que permitirán conocer la vida en los castillos y las diversas funciones (no sólo militares, como se piensa, sino también políticas, sociales o económicas) que desempeñaron hace 1000 años. Las piezas expuestas se han hallado en castillos excavados y conservadas no sólo en el Arkeologi, sino también en el BIBAT, Gordailua, Centro de depósito arqueológico del Gobierno de Navarra, Museo de León, etc

El Arrantzaleen Museoa de Bermeo acogerá la nueva exposición "Izaro". Muestra que recorre la desconocida historia de la isla de Izaro y del convento franciscano que allí se estableció. Una exposición sorprendente que propone un recorrido a través de documentos y diversos objetos.

El Euskal Herria Museoa de Gernika, mostrará "Mairin Mitchell. La cronista irlandesa de los vascos" a partir de marzo. La exposición recoge la vida y obra de una mujer adelantada a su tiempo. Escritora irlandesa que forjó a través de sus crónicas una estrecha relación con la cultura vasca, en especial con aquella ligada a la mar. Conocida por su novela "La Odisea de Acurio", que narra las vicisitudes del contramaestre de Elcano en la primera circunnavegación, pasó largas temporadas en Bermeo, Getaria, Gernika, Zumaia, Tolosa e Ibarra. Formó importantes vínculos con ilustres vascos como José de Arteche, Koldo Mitxelena o Manuel de Irujo, quién le dedicó las siguientes palabras: "No conozco otro escritor extranjero a nuestra nación, que haga por nosotros en el reino de las letras más que lo que hace Mairin Mitchell"

La Ferrería de El Pobal dará a conocer el patrimonio ligado a la cultura y la historia del hierro en Bizkaia más allá de El Pobal, este año habrá actividades especiales en nuevos emplazamientos, se ofrecerán más rutas que nunca, potenciando el programa de visitas. Se organizará por primera vez una salida a la fandería de Olabarrieta en Sopuerta, que representa un avance tecnológico del siglo XVIII y un intento de renovación de las instalaciones ferronas más tradicionales. Es la única fandería que se conserva en Bizkaia y sus espectaculares restos están situados en el curso alto del río Barbadun. . Además, se realizarán visitas para conocer las ferrerías más singulares de Bizkaia, como la de Oxillain en Markina o Ansotegi en Etxebarria. Al mismo tiempo, este año se inaugura un programa de pequeñas exposiciones temporales: dos muestras que contarán además con una conferencia impartida por sus comisarios y que se completan con una salida. Por un lado, habrá una exposición monográfica sobre "Los grafitos históricos de San Julián. Muskiz portuario y venaquero". La segunda exposición, titulada "Señales del tiempo. Veletas forjadas con hierro", se podrá visitar a partir de septiembre y se inscribe dentro del ciclo de forja artística que inauguró El Pobal el pasado año.

El Castillo de Muñatones, por su parte, seguirá ofreciendo visitas todos los domingos de verano, desde junio a septiembre: cuatro pases por la mañana, que podrán completarse con el recorrido guiado por el conjunto ferro-molinero de El Pobal. El Castillo abrirá también sus puertas en eventos y fechas especiales, como el día de San José en marzo, en Semana Santa, en la celebración del Día Internacional de los Museos, en mayo, en las Jornadas Europeas de Patrimonio, en octubre, y en los diversos puentes festivos. Se ofrecerán visitas temáticas a lo largo del año guiadas por expertos como "La vida cotidiana en el Castillo" (junio), "San Martín, torre, puerta y ermita" (noviembre) o "Harri bitxia: patrimonio y geología" (abril y octubre). Y pensando de manera singular en el público familiar en 2022 podremos disfrutar de un variado programa, que abarca desde un espectáculo de magia, hasta diversas visitas teatralizadas. Y pondrá el broche final de la campaña de verano la Recreación Histórica Medieval: un fin de semana en el que Muñatones se convertirá en un museo vivo de la Edad Media.

La Encartada Fabrika-Museoa mostrará al público el proceso de recuperación de su maquinaria mediante visitas guiadas. Además, en noviembre ofrecerán demostraciones de maquinaria recientemente recuperada, del telar Jacquar, del trabajo e hilado tradicional y taller mecánico. Este año además, La Encartada Fabrika-Museoa acogerá la reunion anual del Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH) que se celebrará por vez primera en Euskadi.

Durante el año 2022 en Santimamiñe, la Diputación de Bizkaia se plantea además de continuar desarrollando los programas ya en curso relacionados con la educación y difusión del patrimonio de la cavidad, mejorar los accesos al vestíbulo de la cueva, de forma que la visita real sea más inmersiva,

A lo largo del año Txakolingunea de Bakio entre sus actividades seguirá ofreciendo catas y maridajes de diferentes vinos de la mano de experimentados sumilleres, una de las actividades que mayor afluencia de visitants trae al centro. Junto a ello, se ofertará tambien la segunda edición del novedoso certamen Txakomic, que aúna txakoli y cómic en una experiencia pionera en Euskadi.