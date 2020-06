Roban el cuadro del Duque de Mandas y varios libros de Cristina Enea en el confinamiento

El concejal de Ecología del Ayuntamiento de San Sebastián y responsable de la Fundación Cristina Enea, Enrique Ramos, ha denunciado el asalto al Centro de Recursos Medio Ambientales del parque de donostiarra en el que se ha sustraído un cuadro y otro ha sido dañado. Además, han desaparecido también diversos libros de la biblioteca personal del Duque de Mandas.

Según ha explicado Ramos, los hechos sucedieron la noche del 4 de abril, "durante el período de máximo confinamiento". Al parecer, desconocidos accedieron al parque y, tras forzar la cerradura de una de las puertas del antiguo palacio, entraron al mismo y robaron diversos objetos.

Cuando la Guardia Municipal se personó en el lugar los delincuentes ya se habían marchado. "Los agentes recogieron huellas dactilares y muestras de ADN para tratar de localizar a los autores y tratar de recuperar los objetos robados", ha detallado el edil.

Además de los desperfectos ocasionados en el Centro de Recursos Medio Ambientales, se ha constatado la desaparición del 'Retrato del Duque de Mandas', un lienzo pintado en 1905 por León de Malempré. Asimismo, el cuadro de su esposa, Cristina Brunetti, 'Retrato de la Duquesa de Mandas', pintado en 1879 por Vicente Palmaroli y González, fue dañado y ya ha sido enviado a especialistas para proceder a su restauración.

Ramos ha detallado que del legado del Duque de Mandas, concretamente de su biblioteca, fueron sustraídos los libros 'Almanach de Gotha: Annuaire genealogique, diplomatique et statisque, 1894: cent trente et unième année', de Justus Perthes; 'España. Cortes Generales. Senado'. Imprenta de la Provincia (1864); 'Fuero viejo de Vizcaya', Imprenta y Librería de José de Astuy (1909); y 'Memoria justificativa de lo que tiene expuesto y pedido la ciudad de San Sebastián para el fomento de la industria y el comercio de Guipúzcoa', Imprenta de Ignacio Ramón Baroja (1832).

También, 'The new constitutional laws for Cuba: text of the recent measures for the self-government of the Island, with comments thereon Associated', Spanish and Cuban Press (1897); 'Broglie, Achille Léonce Victor Charles, Duc de (1785-1870)', Calmann Lévy (1888); y 'Vicisitudes de la monarquia constitucional en Francia', de Fermin Lasala y Collado (1878).

El listado de libros desaparecidos se completa con 'Memoria referente al tema 41 de la 4ª sección del programa publicado por la Diputación de Guipúzcoa', de Eliodoro Ramírez Olano (1904); 'Discurso presentado á la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas', de Fernando Vida (1890), 'Exposición y critica del llamado intervencionismo del Estado', de Hilario Yaben Yaben (1914); y 'Les plantes a feuillage ornemental', de Édouard François André (1911).

Ramos ha destacado que "más allá de los daños materiales, se trata de un ataque al patrimonio donostiarra y en concreto al legado de don Fermín Lasala, el Duque de Mandas, que tanto arraigo tiene en la ciudad en la que dejó su impronta".