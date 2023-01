El riesgo de caída de un andamio mantiene cortada la calle Aguirre Miramón en Donostia hasta su desmontaje

El temporal ha dejado en Gipuzkoa rachas de viento de hasta 149 kilómetros por hora en San Sebastián, aunque no se han producido incidencias graves salvo la intervención de los bomberos en la calle Aguirre Miramón por el evidente riesgo de desprendimiento de un andamio que ha obligado a cerrar dicha calle mientras la empresa no termine de desmontarlo. Un vecino ha dado aviso hacia las 5.30 horas de la situación de inestabilidad de dicho andamio y a pesar de los intentos por estabilizarlo, los bomberos no han tenido éxito y a lo largo del día la empresa tendrá que proceder a su desmontaje.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, también ha recordado que el temporal ha obligado a cerrar los paseos marítimos y los parques de la ciudad y ha recomendado a la población que haga caso a estos cierres que se decretan "porque no son entornos seguros en este momento".

El departamento de Seguridad ha informado de que, hasta el momento, se han contabilizado por el viento 59 desprendimientos y caídas de árboles en Gipuzkoa. A esta hora ya está solucionada la incidencia que ha obligado a cortar a primera hora de la mañana la circulación del Topo entre Orio y Usurbil debido a la caída de un árbol en la catenaria y que ha obligado a Euskotren a poner en marcha un servicio de trasbordo en autobús para ese tramo.



El Departamento de Seguridad ha activado desde las 3.00 horas de esta madrugada hasta la medianoche la alerta naranja para la navegación por olas de entre 5 y 6 metros y viento del oeste de fuerza 6 a 7, a lo que se suma el aviso por lluvias y viento.

En cuanto a la situación de los ríos por las intensa lluvias, la cuenca del rio Oria permanece en nivel amarillo en Lasarte-Oria y en el resto el nivel se mantiene en verde. En las carreteras, las balsas de agua han oblibado a cortar un carril sentido Irun en la AP-8 en Deba y en la N-634 en la zona de Eibar también se registra una importante balsa de agua.

Por su parte, los bomberos de Gipuzkoa han asegurado que no han atendido incidencias de importancia salvo caída de toldos, persianas y mobiliario urbano en la zona de Irun.