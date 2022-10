La RGI se podrá solicitar desde los 18 años y subirá a los 800 euros

El acuerdo alcanzado entre el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco y Podemos facilita el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que ahora reciben más de 50.000 perceptores y mejora su cuantía.

Según lo pactado sobre el proyecto de Ley del Sistema vasco de garantía de Ingresos e Inclusión que se tramita en el Parlamento y entrará en vigor en 2024, se rebaja la edad para solicitar la RGI de 23 a 18 años siempre que se cumplan los requisitos de estar un año emancipado y tener una búsqueda activa de empleo en Lanbide, en lugar de haber cotizado 12 meses como se exigía hasta ahora.

A su vez la condición del padrón, que será de tres años en general, se suaviza a uno o ninguno para más colectivos vulnerables, como los refugiados o las víctimas de trata.

Y también se elevan las cuantías y se vinculan la tasa de riesgo de pobreza, es decir, al 60 % de la renta mediana correspondiente al conjunto del Estado. Desde Podemos David Soto ha explicado que, por ejemplo, la cuantía que se establecía en el proyecto de ley de 727 euros para un adulto pasaría a ser ahora de 803 euros. Así, nunca la cuantía base a percibir por parte de un beneficiario podrá ser menor a dicha tasa, lo que implica que estas rentas no estarán sujetas a las decisiones que puedan tomar en este aspecto los distintos gobiernos, ha explicado Soto.





Ayuda desincentivadora del empleo

Motivo de preocupación son estos cambios para PP+Cs, llegan "tarde y en la dirección contraria" a lo reclamado por el grupo, que buscaba una mayor vinculación al empleo de la RGI y no "desincentivar" su búsqueda como denuncia Laura Garrido que ocurrirá ahora con los jóvenes.

Desde VOX su parlamentaria Amaia Martínez asegura que no están en contra de las ayudas sociales pero sí de que se perpetúen para los caraduras que quieran aprovecharse del sistema.

Desde el Gobierno Vasco, la vicepresidenta segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, impulsora del proyecto de ley, ha agradecido a Podemos que amplíe los consensos que ya se habían "trenzado" con las entidades sociales.



Ha dicho que la ley será "más ágil, moderna y garantista" con la vista puesta en nuevas realidades sociales que no estaban cubiertas con la finalidad no solo de que haya más personas vulnerables protegidas sino con más oportunidades para salir de la situación.



Por su parte, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ha valorado la "actitud receptiva" que están mostrando "algunos grupos políticos" de la oposición a sellar "acuerdos de país" en cuestiones importantes y ha deseado sumar el apoyo de otras fuerzas políticas en torno a este proyecto de ley. No se descarta que EHB, único grupo que no se ha pronunciado, se pueda sumar al pacto de esta importante ley que el GV aspira a aprobar este año.