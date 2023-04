Revocado el nombramiento del comisario de la Policía Local de Vitoria por "discriminación de género"

Una jueza ha anulado el nombramiento del jefe de la Policía Local de Vitoria por "discriminación por razón de género y por un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad", ya que se "cercenó la carrera profesional de la única persona que cumplía con los requisitos", que "a la sazón resultaba ser mujer".



A lo largo de los últimos quince años el puesto de jefe de Policía Local se ha cubierto mediante comisiones de servicios. El actual, Roberto García Tobalino, fue nombrado en 2018 tras un proceso selectivo en el que no participó la subcomisaria, María Ángeles Bidaurre, que ha llevado el asunto a los tribunales. García Tobalino fue nombrado a pesar de que carecía de "los requisitos exigidos" y aunque la sentencia constata esta "irregularidad" no se pronuncia sobre la misma porque en su momento no se recurrió y el nombramiento ya es firme.



Sin embargo, cuando García Tobalino pasó de suboficial a oficial en abril de 2022 (desde ese momento cumplía las exigencias) el Ayuntamiento volvió a nombrarlo sin "convocatoria y publicidad" pese a que era "una nueva comisión de servicios a favor de un hombre" y no una "actualización de nombramiento" como esgrimió el consistorio, "una figura inexistente en el derecho de la función pública", recuerda la jueza.





Sin igualdad, mérito o capacidad



La jueza concluye que este proceder constituye una "utilización fraudulenta" del proceso de selección y "una desviación de poder con el único fin de consolidar un nombramiento irregular operado en 2018 y de esta forma cercenar el derecho a la carrera profesional" de la subcomisaria, que era "la única persona que cumplía estrictamente con dicho requisito, siendo además la única mujer".



Por todo ello la magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria anula el nombramiento de García Tobalino en 2022 y reconoce el derecho de Bidaurre a participar en un proceso selectivo para elegir jefe de policía mediante un concurso de méritos en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad.



Además ordena que mientras no se convoque el concurso de méritos la subcomisaria cobrará las diferencias salariales entre su puesto actual y el cargo de policía jefa con efecto retroactivo a abril de 2022.

La edil de Seguridad Ciudadana, la socialista Mariam Gutiérrez, ha anunciado qu el Ayuntamiento de Vitoria recurrirá la sentencia ante el TSJPV porque hay "cuestiones sobre las que se apoya la sentencia, como es el caso del sesgo de género, que no comparte".



La sentencia, dictada tras la denuncia de ELA, no se aplicará hasta que sea firme, con lo que la anulación del nombramiento aún no se ha hecho efectiva.EFE