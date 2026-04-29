Retrasos en la línea C1 de Cercanías Bilbao por el robo de cable entre las estaciones de Lutxana y Zorrotza

La línea C1 de Cercanías de Renfe, que conecta Bilbao con Santurtzi, registra retrasos este miércoles debido a una incidencia en el sistema de señalización causada por el robo de cable en el tramo comprendido entre Lutxana-Barakaldo y Zorrotza.

Según ha informado Adif, técnicos trabajan para resolver la avería “a la mayor brevedad posible” y restablecer la normalidad en el servicio.

Por otro lado, la circulación en la línea C3, que une Bilbao con Orduña, ha quedado restablecida tras la reparación de una incidencia en la estación de Arrigorriaga a las 9:25 horas. La avería, detectada a primera hora de la mañana, ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario entre Ugao-Miraballes y Bidebieta.

La incidencia ha tenido lugar durante los trabajos de renovación de enclavamientos e instalaciones que está ejecutando Adif en la zona, y ha obligado a poner en marcha de un plan alternativo de transporte por carretera por parte de Renfe.

Una vez solucionada la incidencia, la operadora ha señalado que los trenes irán recuperando de forma progresiva sus frecuencias habituales.