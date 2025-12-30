Resumen del año de las iniciativas en Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia: un año de récords en reciclaje y protección del medio natural

El departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia ha cerrado un 2025 marcado por los avances en sostenibilidad, economía circular, gestión forestal y la protección del sector primario. Durante este año se ha puesto el foco en la prevención, la concienciación ciudadana y la respuesta rápida ante situaciones de riesgo en el ámbito agrario.

Una apuesta decidida por la economía circular

Uno de los proyectos más visibles ha sido la campaña Bizkaia Repara, una iniciativa para fomentar la reparación de productos. En su primera edición se agotaron el 93 % de los bonos, con más de 4.600 vales canjeados en 94 comercios, recuperando cerca de 14 toneladas de bienes que habrían terminado como residuos. La diputada foral Arantxa Atutxa ha calificado la acogida de "muy positiva", confirmando que el éxito de la iniciativa anima a preparar una segunda edición.

En la misma línea, la campaña Horia da, is da Hori ha buscado mejorar la separación de envases ligeros, ya que, pese al récord de 22.000 toneladas recogidas en 2024, un 20 % de los residuos del contenedor amarillo son incorrectos. "No da igual en qué contenedor echar la basura", ha señalado la diputada general, Elixabete Etxanobe. Además, la campaña Ase Marroya, el Gran Marrón busca desde diciembre multiplicar el uso del contenedor orgánico con una caravana itinerante. Arantxa Atutxa resumió el objetivo: "Queremos que Bizkaia recicle más y recicle mejor".

Queremos que Bizkaia recicle más y recicle mejor" Arantza Atutxa Diputada foral de Medio Natural y Agricultura

Récords en montes y playas

En la gestión de los montes, Bizkaia cerró 2024 con solo seis incendios forestales, la cifra más baja de los últimos 30 años, gracias a una estrategia basada en la prevención y la gestión forestal sostenible. La Diputación ha reforzado sus medios con un helicóptero y un dispositivo profesional activo los 365 días del año. Arantxa Atutxa ha destacado que esta estructura profesional, que incluye 15 retenes, guardas forestales y bomberos, ha permitido "actuar con rapidez y evitar daños mayores".

El verano también ha dejado buenos resultados en los arenales del territorio, con una de las mejores temporadas de playa y una afluencia de casi 2,6 millones de personas. La valoración media de los usuarios ha sido de 8,45 sobre 10, y destaca el récord del servicio de baño asistido, con más de 4.400 usuarios, un 23 % más que el año anterior. "La seguridad continúa siendo el aspecto mejor valorado con una nota de 9,25", ha explicado la diputada Arantxa Atutxa.

La seguridad continúa siendo el el aspecto mejor valorado con una nota de 9.25" Arantza Atutxa Diputada foral de Medio Natural y Agrcultura

El 2025 ha sido una de las mejores temporadas en las playas de Bizkaia

Apoyo y vigilancia en el sector primario

En el ámbito ganadero, el 2025 ha sido un año de apoyo y vigilancia. La Diputación ha destinado 600.000 euros en ayudas a asociaciones ganaderas para respaldar la mejora de razas puras, la formación y la organización del sector. Según la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, estas subvenciones son clave para "financiar concursos y certámenes ganaderos" y cubrirán entre el 50 % y el 100 % del coste de las actuaciones.

El año también ha estado marcado por la preocupación ante dos amenazas sanitarias. Por un lado, la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino, que llevó a suspender preventivamente las ferias para proteger la cabaña. Por otro, la detección de casos de gripe aviar en aves silvestres en Santurtzi y Erandio. En ambos casos, que no afectan a las personas, se activaron protocolos estrictos de control y bioseguridad para garantizar la sanidad animal.

La Diputación apoya ferias como la del último Lunes de Octubre en Gernika

En definitiva, el 2025 ha sido un año intenso para el departamento de Medio Natural y Agricultura, consolidando el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad, la defensa del medio natural y el apoyo al sector primario, con un trabajo clave para el cuidado del territorio.