El regalo de Alonso a Urkullu por Navidad

El Olentzero se ha adelantado para el lehendakari. En el último pleno de control al Gobierno del año celebrado hoy en el Parlamento vasco Íñigo Urkullu además de muchas preguntas y varias críticas ha recibido un regalo de manos del líder de los Populares vascos, Alfonso Alonso, momento que ha supuesto el chascarrillo de la sesión y provocado las risas de sus señorías. Se trata del libro con las memorias del expresidente Mariano Rajoy. “Habla de anteponer el interés general frente a los intereses particulares, y habla de lealtad. Sale usted. Quiero que lo lea y reflexione”, ha explicado Alonso a Urkullu antes de entregarle un ejemplar. El lehendakari lo ha aceptado “-le agradezco el detalle-” y cuestionado a la vez ya que ha considerado que sin necesidad de leerlo presupone que su memoria es mejor que la de Rajoy. “Lo he demostrado en tribunas como la del Tribunal Supremo”, ha afirmado en referencia a los detalles que aportó durante el juicio del procés, en el que ambos comparecieron, frente a la falta de memoria de Rajoy.

Halagos

Antes el lehendakari se ha deshecho en halagos a Podemos por el acuerdo alcanzado para aprobar el presupuesto de 2020 al calificar el diálogo mantenido de “realista y constructivo”. Además de pactar enmiendas por valor de 200 millones de euros ambas partes se prometen lealtad y evitar iniciativas obstruccionistas. Urkulu incluso ha confiado en que tenga “continuidad” porque ha asegurado que serán estrictos en cumplir los compromisos adquiridos.

Reproches

Y el PP ha reporchado al lehendakari que no se prohibiese este pasado martes la charla del etarra López de Abetxuko, “un asesino que reclama libertad de expresión cuando no respeta el derecho a la vida”, ha denunciado el popular Carmelo Barrio. Urkullu se ha escudado en que eso compete a la Justicia y no vio delito de enaltecimiento, si bien ha compartido que además de la legalidad hay que atender a la “sensibilidad” de las víctimas hacia las cuales pide empatía a Sare al tiempo que confía en que no vuelva a repetirse una situación así. Barrio ha estimado insuficiente el rechazo en tanto en cuanto se permitió la conferencia en la UPV, pero Urkullu no ha entrado en el papel de la Universidad. Sí ha admitido que aún algunos han de reconocer el daño injusto causado por ETA.