Ramón Barea: "Disfruto más actuando que dirigiendo"

'La lucha por la vida', de Pío Baroja, dirigida por Ramón Barea, vuelve al escenario del Teatro Arriaga este jueves y hasta el domingo 26 de febrero. El actor bilbaíno ha confesado, en COPE Euskadi, que "la acogida ha sido muy buena" con "60 escenas vertiginosas" en las que Barea asegura haberse "divertido mucho porque Baroja tiene un sentido del humor especial y la obra es una gran comedia con ramalazos dramáticos".

El que fuera Premio Nacional de Teatro, asume el reto de dirigir el montaje teatral al igual que hiciera recientemente con 'El viaje a ninguna parte' y combina las labores dedirección con las de actor, puesto que forma parte del reparto junto a Aitor Fernandino, Olatz Ganboa, Ione Irazabal, Itziar Lazkano, Sandra Martín, Alfonso Torregrosa, Leire Ormazabal, Diego Pérez y Arnatz Puertas."El equipo con el que trabajo es de tal confianza que se me ha hecho fácil, aunque disfruto más actuando que dirigiendo", insiste.

El escenario está diseñado por Jose Ibarrola y el vestuario por Betitxe Saitua. Además, el espectáculo contiene audiovisuales de Ibon Aguirre y música compuesta por Adrián García de los Ojos, mientras que de la iluminación es responsable David Alcorta. Además, el dramaturgo José Ramón Fernández, Premio Nacional de Literatura Dramática de 2011, ha realizado la adaptación teatral, partiendo de dos premisas: la primera, que pese a la reducción inevitable, se sienta que está todo, y la segunda, que sea la obra, no su visión, sino la obra. "Está por hacerse la gran serie con las novelas de Baroja porque son realmente guiones cinematrográficos", confiesa Barea.



Prestigio vasco

El bilbaíno asegura queya se puede hablar de "prestigio vasco", gracias al elevado número de premiso que acumula el cine vasco. "Los grupos vascos no pisábamos el Arriaga porque parecía que no estábamos a la altura y ahora se ha abierto, hay una apertura importante" en el mundo artístico. En este sentido, Barea asegura insiste en que "las cosas están mejorando y hay que cuidarlas y mantenerlas". Además, confiensa que no piensa jubilarse "mientras pueda seguir currando"