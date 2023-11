Ramiro González, en COPE: "Me preocupa la excesiva conflictividad en Euskadi y en Michelin"

En plena negociación con la oposición para poder aprobar el presupuesto foral charlamos en COPE EUSKADI con el diputado general de Álava, Ramiro González, quien se ha mostrado muy preocupado por la "excesiva conflictividad laboral" que hay en Euskadi cuando le hemos preguntado sobre el futuro de la planta vitoriana de Michelin, que ha sufrido un nuevo recorte en la producción de neumáticos.

"Me preocupa que esa conflictividad en algún caso como Michelin suponga una pérdida de confianza de la dirección en la planta de Vitoria. Tenemos que trabajar entre todos para que se entienda desde los comités de empresa que sin empresas no hay trabajo. No solo hay que buscar la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, también garantizar el futuro de las empresas en Álava. A mí también me preocupa esta cuestión", ha alertado en nuestros micrófonos.





Una prórroga presupuestaria no paralizaría los grandes proyectos





De cara a la negociación de los presupuestos forales para cuya aprobación necesita a un grupo de la oposición, Ramiro González espera avanzar la próxima semana, pero ha aclarado que una prórroga no paralizaría los grandes proyectos previstos para el territorio como EDA, el campus del vino que se impulsará de la mano del Basque Culinary Centre, y BAMC, el centro puntero de automoción acompañado de Mercedes y que sirve para atornillar a Álava a la principal empresa de Euskadi.

"Estos proyectos ya estaban presupuestados en 2023", ha precisado el diputado, por lo que si hay prórroga en 2024 seguirán adelante.

Recién formado el gobierno de Sánchez preguntamos al diputado general de Álava por la tardanza del PNV en designar a su candidato para unas autonómicas que cada vez suenan más para marzo o abril y ha señalado que no hay retraso ni debate en las filas jeltzales. En su opinión son los otros partidos los que han pisado el acelerador porque están "nerviosos".

En la entrevista también ha señalado que no va a haber "una revolución fiscal".