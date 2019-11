La Diputación de Bizkaia ha lanzado una campaña contra la violencia machista en el marco del 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres), a través de la cual incide en la actitud de los hombres y su conducta hacia las mujeres.

Lema: “¡Queremos tíos buenos!”

La campaña cuenta con el lema ‘Queremos tíos buenos’, en referencia a hombres que respetan, que valoran y apoyan, que comparten y reconocen, a la vez que no controlan, no humillan, no insultan, no agreden ni matan.

La Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha explicado que "vivimos en una sociedad basada en la desigualdad entre hombres y mujeres, una desigualdad que tiene múltiples manifestaciones", ante las que las mujeres han "levantado la voz" para que "cada nueva agresión, cada nuevo asesinato, sea el último".

Laespada exaplica que “es hora de que aparezcan y den un paso al frente los tíos buenos, los hombres buenos. Hombres que respetan, que valoran y apoyan, que comparten y reconocen. Y, por supuesto, hombres que no controlan, que no humillan, no insultan, no agreden ni matan".

En este sentido, ha precisado que los "tíos buenos" son aquellos que " apoyan la igualdad, que están en contra de la violencia machista, en todos sus grados, que no son héroes románticos ni depredadores sexuales, que desarrollan una afectividad y una sexualidad igualitarias, que cuidan a las personas de su entorno, participando en el ámbito doméstico y familiar, que asumen que también deben y merecen ser cuidados, que aceptan que son vulnerables, capaces de dar y recibir ternura, que renuncian a sus privilegios machistas, que comparten espacios de prestigio y poder en condiciones de igualdad y que son tíos buenos el 25 de noviembre y el resto de días del año.

Campaña

A la campaña se suman otras actividades como un reparto de material en el Centro Integrado de Formación Profesional Emilio Campuzano de Bilbao y en la trasera del Guggenheim junto a la ría, el propio día 25.

El día 28 se realizará una jornada de debate y reflexión Gizartegune que se centrará en los hombres, pero desde una mirada feminista y de mujer.

Y, dentro del evento Fun and Serious en el BEC en el puente de la Constitución y la Inmaculada, se realizará otro reparto de material entre adolescentes.