"QueenB. Beyoncé Experience" este viernes en Bilbao

Este viernes 29 de noviembre llega al Teatro Campos Elíseos de Bilbao un espectáculo que lleva por nombre "QueenB Beyoncé Experience" Detrás de él está una joven, pero muy formada, artista aragonesa llamada Alicia Gasión.

Desde pequeña Alicia comenzó a sentirse identificada con uno de los iconos más adorados y respetados de la música contemporánea como es Beyoncé y se empezó a formar en el canto y la danza. Después de años de trabajo y esfuerzo en 2018 empezó a producir su propio espectáculo tributo.

Alicia Gasión nos ha contado en COPE Euskadi que este proyecto es un sueño hecho realidad y que se siente bien cuando la llaman " la Beyoncé aragonesa " . Afirma que han merecido la pena todos estos años de esfuerzo y trabajo. Escucha su entrevista completa donde cuenta cómo es su espectáculo .

Un recorrido por los temas más conocidos de Beyoncé , la cantante referencia en el panorama musical mundial, con temas como Crazy in Love, Single Ladies, Halo, Love on Top o Run the World, entre otros éxitos. Canciones de cada uno de sus discos, acompañadas de las coreografías de sus conciertos y videoclips, estudiadas al detalle.

Una cuidada puesta en escena de la mano de un gran equipo profesional.