¿Qué es "cuidar la salud" ?

La semana pasada, el 7 de abril se conmemoraba el Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Se funda con la misión de alcanzar el grado más alto posible de salud para todos los pueblos.

En COPE EUSKADI el experto en crecimiento personal Marcos Núñez nos ofrece unas pautas para cuidar nuestra salud de manera integral y así sentirnos mejor.

¿Cómo define la OMS la salud?

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».

La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.

Factores que influyen en la salud

Son muchos los factores que influyen en la salud como el descanso, la salud mental, la nutrición, el ejercicio físico, la higiene, el descanso,etc... Es importante erradicar todos aquellos hábitos que nos puedan perjudicar.

Escucha la entrevista donde puedes apuntar no sólo la teoría sino también los pasos que puedes ir dando para sentirte sano, al menos lo con que tenemos a nuestro alcance sin olvidar la importancia de la medicina que nos atiende no sólo cuando hay ausencia de salud ( o lo que es lo mismo, cuando hay enfermedad ) y que es a la que debemos acudir en caso de necesidad y también para la prevención de enfermedades.