¿Se puede aprender a ser feliz? Nuestra experta te responde

Hemos preguntado en COPE Euskadi acerca de si podemos hacer algo para ser felices, a pesar de las circunstacias externas.

Ángela Magaz, especialista en psicología y directora del Grupo Albor Cohs, nos ha explicado algo muy importante y clave: "podemos aprender a vivir en una situación emocional donde sepamos a eliminar los sufrimientos innecesarios", ha dicho la experta.

Además ha razonado que no podemos vivir en todo momento en un estado de "estar siempre feliz" porque eso supondría no sentir miedo necesario en situaciones de peligro o no tener ansiedad en los momentos en los que es adecuada.

También nos ha hablado acerca de la capacidad humana de anticiparnos a los acontecimientos y padecer sufrimiento ante algo que tememos que suceda aunque luego no suceda. Esa capacidad "a veces puede volverse en contra de nosotros" y nos hace sufrir.

