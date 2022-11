El PSE de Gipuzkoa tacha de "inaceptable" el comportamiento del ex diputado Harkaitz Millán

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y teniente de diputado general, José Ignacio Asensio, ha afirmado este lunes que en su partido "no se aceptan" comportamientos como el protagonizado por el ya ex diputado de Cultura, Juventud y Deportes, Harkaitz Millán, por lo que ayer admitió "inmediatamente" su dimisión tras conocerse que había sido detenido de madrugada por atentado a la autoridad, después de enfrentarse a unos ertzainas que, a requerimiento del personal de seguridad, se habían desplazado a un pub junto a la Parte Vieja donostiarra, tras protagonizar Millán un altercado con una mujer en su interior.

Asensio ha manifestado que mantuvo ayer mismo una conversación con Millán en la que el ex diputado "explicó lo que había sucedido y presentó su dimisión irrevocable" y ha subrayado que "en estos momentos, es lo que hay que hacer cuando suceden estas cosas, que cunda el ejemplo".



El líder de los socialistas guipuzcoanos ha resaltado que el PSE no acepta “comportamientos inadecuados, inapropiados” y que por ello el partido aceptó inmediatamente la dimisión de Millán nada más presentarla. Ahora Asensio apuesta por "pensar en el futuro" y asegura que la Diputación de Gipuzkoa contará con una "magnífica nueva diputada de Cultura", en alusión a María José Tellería, sustituta de Millán.



También se ha referido a la dimisión de Millán la otra diputada foral socialista, Rafaela Romero, quien ha calificado de "incidente personal, desafortunado y reprobable" el protagonizado por Harkaitz Millán, aunque ha subrayado que su "inmediata dimisión" como diputado debería "zanjar rápidamente" el asunto, al que ha manifestado su respeto “en lo público y en lo personal” por asumir su responsabilidad ya que "dice mucho más de él que los silencios de otros en otras situaciones".

HARKAITZ MILLÁN: “Fue un gran error y pido perdón”



En una entrevista publicada en El Diario Vasco el ex diputado de Cultura de Gipuzkoa ,Harkaitz Millán, ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad al tiempo que ha puntualizado que "no recuerda casi nada", excepto "haber estado tomando algo en el establecimiento y luego amanecer en los calabozos de Ondarreta", por lo que no sabe "si alguien" le echó algo en la bebida o no.

"No entendí nada hasta que el abogado de oficio me leyó la denuncia de la Policía. Cuando me la leyó me derrumbé porque es que no me reconozco", ha asegurado Millán quien de momento no tiene intención de seguir en la esfera pública y quien explica que la decisión de dimitir la tomó una vez en su casa porque "era inevitable que el suceso no se conociera" y porque "no se puede trabajar con normalidad después de una cosa así".