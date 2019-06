El PSE de Gipuzkoa califica de deslealtad y agresión la intencion del PNV de arrebatarle la alcaldía de Irún.

El PSE-EE de Gipuzkoa no se sentará a negociar con el PNV ningún pacto en la Diputación y los ayuntamientos del territorio mientras el jeltzale Xabier Iridoy persista en su intención de arrebatar la alcaldía al socialista Jose Antonio Santano en Irún. El secretario general del PSE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, en declaraciones a Cope Euskadi, asegura que su partido "no tiene nada que hablar" con el PNV mientras el GBB no desautorice a Iridoy y explica que en "una relación de lealtad entre ambos partidos ,a través de los acuerdos suscritos, no cabe una agresión de este tipo".

Eneko Andueza califica de "deslealtad" este tipo de actuaciones, que no son correctas, según dice, y que no benefician a que los futuros pactos salgan adelante. El PSE de Gipuzkoa confirma que el PNV aún no ha contactado con su partido a nivel territorial para comenzar a negociar pactos tanto en la Diputación con en los ayuntamientos y le urge, en primer lugar, no sólo a nivel de Gipuzkoa sino también de Euskadi, a aclarar "qué es lo que quiere y a decidir sobre ello". Sin embargo esta semana el diputado general en funciones, el jeltzale Markel Olano, apuntó que Irún podía ser una excepción en el eventual pacto global para Euskadi.

Entretanto el cabeza de lista del PNV en Irún, Xabier Iridoy, ha concluído esta semana la primera ronda de contactos con Podemos, EH Bildu y PP para intentar concitar una mayoría absoluta que le permita gobernar en el municipio y mantiene que optará a la investidura el próximo 15 de junio. Iridoy necesita el apoyo de Podemos y Eh Bildu aunque estas formaciones, de momento, se han limitado a señalar que "estudiarán" la propuesta del candidato del PNV al ayuntamiento de Irún.