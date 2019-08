El PSE anuncia que Bilbao implantará un sistema similar al de “Madrid Central” si está en riesgo la salud

El teniente alcalde y concejal delegado de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, ha asegurado que "si se viera comprometida la salud" de los ciudadanos, "no dudaría en implantar un Bilbao Central" y en restringir el tráfico en el centro de la ciudad. Asimismo ha afirmado que, si estuviera ahora gobernando en Madrid "defendería con uñas y dientes" esa medida, y si pasa aquí, se haría".

Gil ha respondido así durante una comparecencia en comisión, a petición de EH Bildu, para informar sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire en Bilbao los días 2,4,10,11,12,13,15 y 16 de julio.

Postura del PP

De forma previa, el concejal del PP Carlos García ha adelantado que su grupo se opondría "rotundamente" a la posibilidad de cerrar el acceso del tráfico al centro de Bilbao, como se ha hecho en Madrid, donde "se ha demostrado que ha sido un fracaso ya que no impidió que subiesen las alertas por contaminación del aire y, en cambio, causó graves y serios problemas a vecinos, hosteleros y comerciantes".

En ese momento ha intervenido Alfonso Gil, quien se ha dirigido a García y ha afirmado que "si la salud de los bilbaínos se ve comprometida, habrá un Bilbao central, claramente; porque, si viéramos que eso es así, que a día de hoy no pasa, no tenga usted ninguna duda de que habrá un Bilbao Central, ninguna duda".

Alfonso Gil ha recordado que para que haya que adoptar "medidas drásticas "de ese tipo, son necesarias tres alertas medioambientales, no solo "cuestiones puntuales". Además, se llevarían a cabo "tras un análisis sosegado".

Movilidad “ejemplar”

En este punto, ha trasladado que Bilbao tiene "unos vectores de movilidad que ya los quisieran en otras ciudades, donde el 64% de los ciudadanos se desplaza a pie, un 24% en transporte público, y solo un 11% en vehículo privado.

García ha insistido en reclamar al equipo de gobierno que estos asuntos no sirvan para tomar "medidas apresuradas y populistas y a lo loco, que a medio plazo sean contraproducentes para mejorar el medio ambiente y tener aire sano". Además, se mostrado convencido de que Bilbao, "aprenderá de los errores de Madrid Central para llevar a cabo medidas que no sean aceptadas ni asumidas de buen grado porque su resultado no es el que se pretende".

Contaminación durante el BBK Live

Durante la comparecencia el concejal adjunto, Álvaro Pérez, ha informado de que el Índice de Calidad de Aire (ICA) en Bilbao fue "malo" el día 12 de julio y parcialmente los días 11, 13 y 16, con valores entre 51 y 68 micrómetros, donde un micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro.

Preguntado por EH Bildu sobre si esos elevados índices han estado relacionados con la celebración del Bilbao BBK Live, Pérez lo ha atribuido a que el trasiego de camiones y las labores de montaje y desmontaje lógicos han contribuido a una mayor suspensión de partículas en la atmósfera.

En ese sentido, ha informado de que ya se ha trasladado a la promotora Last Tour una serie de recomendaciones, como humedecer la pista y la zona del camping donde haya más afección porque mediante el riego, "se podría mejorar bastante".