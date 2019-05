Un preso salva la vida a una niña que quería tirarse al vacío en Hondarribia

Un preso en tercer grado, empleado de una contrata de limpieza, salvó la vida de una niña de 12 años, la noche del 8 de mayo en Hondarribia, mientras estaba trabajando y después de que la menor se hubiera subido al borde de la muralla de la localidad con la intención, al parecer, de arrojarse al vacío.

De su puño y letra, en una carta a la que ha tenido acceso Efe, el recluso, que lleva treinta años contratado por la misma empresa, ha relatado que se encontraba trabajando en horario nocturno ese día junto con otro compañero cuando, al ir a recoger un contenedor de papel selectivo, ambos trabajadores escucharon gritos de una mujer y al acercarse ésta les señaló a su hija, que se encontraba al borde de la muralla, mientras la madre le gritaba "que pensara en su hermana" y expresiones parecidas. "Un par de veces -continúa el preso- se ha dado la vuelta sin hablar, con expresión dura y ojos de ausente y me he asustado porque he percibido que la niña iba a tirarse". Instintivamente cuenta en la carta que se subió a la muralla como pudo, sin apenas luz y que se acercó poco a poco a la chica con la intención de hablar con ella y ganar tiempo. Mientras, desde el otro lado, su compañero, que también había subido, se acercaba gateando hacia la niña. Según cuenta el preso, la niña le ve, hace un gesto de sorpresa y en ese segundo en el que él mismo le pidió que estuviera tranquila, el compañero, de forma audaz, saltó y la abrazó por detrás. La niña, según su relato, empezó entonces a forcejear, y por ello el recluso cuenta que agarró a ambos y tiró de ellos durante unos metros para alejar a la niña del borde de la muralla, tras lo cual la inmovilizaron y llamaron a la Ertzaintza.

Tanto la Ertzaintza como la madre les agradecieron mucho su actuación y ambos trabajadores han sido felicitados por la empresa, que les ha agradecido su "coraje y determinación" en un acto que han calificado de "decidido y admirable". El propio preso concluye su relato admitiendo que fue "un acto impulsivo, que por lo menos no fue negligente".