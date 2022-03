PP+Cs se propone "eliminar la ideología nacionalista" de la Ley de Educación con 30 enmiendas

El grupo PP+Cs presentará más de 30 alegaciones al dictamen de pacto educativo vasco con el objetivo de "eliminar la ideología nacionalista" de la Ley de Educación. En su diagnóstico, reflejado en sus enmiendas, denuncia el "fracaso de la universalización del modelo D (íntegramente en euskera)", que convierte "en un elemento de segregación más y condiciona los resultados del sistema", y ha pedido que se recupere "la libertad para poder estudiar en la lengua materna".

En rueda de prensa celebrada en la Cámara Vasca, los parlamentarios del grupo Carmelo Barrio (PP) y José Manuel Gil (Cs) han anunciado la presentación de más de 30 enmiendas o propuestas de modificación al dictamen de la ponencia parlamentaria sobre el pacto educativo, un día antes de que concluya el plazo para presentar aportaciones.

El portavoz de PP+Cs Carmelo Barrio ha lamentado que la educación se encuentra "en crisis y en retroceso" y "las reglas que se quieren aplicar van en sentido contrario" a solucionar esta situación. "Hay elemento que están en juego y que el Gobierno Vasco no ha sabido clarificar", ha señalado.

También ha lamentado las "obsesiones políticas en torno a una orientación estratégica hacia la inmersión" por el "viraje" que grupos como el PNV, EH Bildu o Elkarrekin Podemos hicieron "a Barcelona, a Cataluña, al modelo educativo catalán, lo contrario de lo que es la necesidad, en estos momentos, para nuestra tierra".

Aportaciones

Por su parte, José Manuel Gil ha insistido que el documento sobre el que se trabaja no es fruto de ningún consenso" y "parece diseñado para que le guste a Bildu, hasta el punto que ha tenido que entrar en un proceso de negociación con el PSOE, su socio de Gobierno". "Este documento, no nos gusta porque no recoge aportaciones importantes, que se han ignorado completamente", ha dicho.

El parlamentario ha advertido de que el texto "ha colado ciertas cosas" y, por ello, presentarán más de 30 enmiendas con el objetivo de "eliminar la ideología nacionalista del proyecto". Según ha reiterado, la Educación "no debe estar al servicio de ningún proyecto político" y "debe situar al alumno en el centro".

Por ello, con su aportaciones, pretenden incorporar un diagnóstico "propio" en asuntos como la segregación, porque "Euskadi es la Comunidad Autónoma que más segrega a los alumnos inmigrantes, o el hecho de que "la inequidad" del sistema educativo esté "fuertemente influenciada por la extensión del modelo D prácticamente como modelo universal de enseñanza".

Además, ha aludido al informe realizado por Isei-Ivei, el Instituto Vasco de Evaluación Educativa, de 2019, que refleja que los alumnos vascos han obtenido los peores resultados académicos en una década, para asegurar que "la calidad del sistema educativo no es buena y está en caída libre".

Otro "problema" que intenta destacar sus aportaciones es "la relación coste-resultados", con más de 9.000 euros por alumno de centros públicos, que "no se traducen en resultados académicos claros". Por último, ha insistido en el "fracaso de la universalización del modelo D", que "ha convertido los tres modelos existente e uno único".

"Ahora mismo, el modelo A no se ofrece en el 98% de los centros públicos de Euskadi: en Bizkaia en seis, en Álava en dos y en Gipuzkoa en ninguno", ha dicho.

Libertad para elegir

Según ha censurado, "esto de obligar a los niños a estudiar una lengua que no le es familiar y en la cual no tiene una buena competencia, se convierte en un elemento de segregación y condiciona los resultados del sistema".

"La gente tiene que tener libertad para poder estudiar en las dos lenguas cooficiales", ha dicho, tras advertir de que el consenso al respecto de hace 40 años "se ha roto" debido a que "el nacionalismo ha convertido el modelo D en un modelo único". "Nuestra apuesta sería volver a recuperar la libertad de la gente por poder estudiar en su lengiua materna, básico para recuperar los resultados académicos", ha señalado.

El diagnóstico de PP+Cs incluye "la interpretación política" que bajo el "dogma de sin educación no hay euskera y sin euskera no hay país, se marca como objetivo de educación la euskaldunización de la población". Según Gil, el documento "no hace prácticamente al castellano" y sí "múltiples al euskera", cuando son "dos lenguas cooficiales".

Por otra parte, ha afirmado que el dictamen carece de "concreción en el apoyo a la enseñanza concertada" con "un problema de infrafinanciación". "Y nos preocupa que la financiación sea a cambio de que el centro tenga que aceptar limitaciones a su proyecto educativo", ha advertido.

También proponen "superar la inmensa presencia del municipalismo", la forma "a través de la cual EH Bildu pretende manejar la educación", según ha denunciado, y que se introduzca un rechazo a la violencia.