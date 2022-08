La portavoz socialista, Marisol Garmendia, aspira a ser la primera alcaldesa de San Sebastián

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián, Marisol Garmendia, aspira a convertirse en la primera alcaldesa socialista de San Sebastián y ha afirmado que no le gusta la "política vintage", tras conocerse este miércoles que Odón Elorza le disputará la candidatura a la alcaldía de San Sebastián en unas elecciones primarias. Garmendia ha afirmado que no le ha "pillado por sorpresa" la decisión del ex alcalde de San Sebastián ya que "los últimos indicios, sus apariciones en prensa y el hecho de haber estado en el último pleno de vivienda del Ayuntamiento ya indicaban un poco cuál iba a ser su posición".

Sin embargo Garmendia se ha mostrado convencida de que el PSE en San Sebastián "necesita una renovación, necesita de liderazgos nuevos" y ha añadido que "cada uno tiene su sitio, su tiempo y ahora me toca a mí". "Yo miro al presente. Miro al futuro con ilusión, con ganas, con ambición y deseando contribuir al bienestar de la ciudadanía al progreso de la ciudad de San Sebastián, que es mi ciudad", ha concluido la segunda teniente de alcalde socialista.

REACCIONES EN EL PSE

La noticia de que Odón Elorza presentará su candidatura a la alcaldía de San Sebastián ha generado reacciones entre las filas socialistas. El diputado de Cultura y Deporte, Harkaitz Millán, a través de las redes sociales, se ha posicionado a favor de Garmendia al asegurar que "el futuro de San Sebastián se escribe en femenino".

Por su parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa y diputado foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, ha pedido "asumir el proceso con normalidad y respetar la posibilidad de todo militante de presentarse a las primarias".

Finalmente el socialista y actual consejero de Transportes, Iñaki Arriola, rechaza que este anuncio sea perjudicial para el partido y admite que aunque le ha sorprendido, "lógicamente está en su derecho".

El proceso de primarias arrancará el 14 de septiembre de confirmarse más de una candidatura y la votación tendrá lugar el 9 de octubre.