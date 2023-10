El popular Borja Corominas: " En San Sebastián lo que hay es una Zona de Malas Decisiones"

El Partido Popular de San Sebastián ha acusado al gobierno municipal de gestionar la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como una "zona de malas decisiones" que está perjudicando a los donostiarras. Solo así entiende el portavoz popular, Borja Corominas, que el PNV haya reconocido que no podrá poner en marcha esta ZBE antes de fin de año y que achaque este retraso al PSE, cuyo departamento de Ecología considera que es el responsable de delimitar dicha zona.

Borja Corominas ha criticado que después de tres años, "no haya un plan definido y sí en cambio dinero público despilfarrado y dos concejalas que no se entienden y que hacen la guerra por su cuenta". El portavoz del PP ha recriminado al PNV y al PSE su forma de actuar. “No entendemos que las principales responsables de las áreas de movilidad, la concejala Yarza del PNV, y de ecología, la concejala Garmendia del PSE dediquen buena parte de su tiempo a lanzarse dardos mutuamente”.

Corominas ha añadido que el actual gobierno municipal "lleva más de 8 años gobernando San Sebastián y cerca de 3 años a vueltas con Datorren Donostia, la Zona de Bajas Emisiones o la Zona de Bajas Emisiones Mixta y todavía no sabe quién es responsable de qué” .“Tiene incluso un departamento de proyectos transversales del que ambas forman parte y no han tomado ni una sola decisión acertada y que no perjudique a la movilidad en San Sebastián y a los donostiarras”, ha subrayado el portavoz popular.

En todo caso Corominas cuestiona que San Sebastián, "que no tiene problemas de contaminación", tenga que implantar una zona de bajas emisiones en el Centro, similar a otras grandes ciudadanes europeas y ha considerado, en todo caso, que sería suficiente sólo con delimitarla en la Parte Vieja o trasladarla a otra zona más contaminante como Ategorrieta.