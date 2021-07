La Policía Municipal será la encargada de impedir los botellones y quedadas de madrugada en Euskadi

El nuevo decreto del Gobierno Vasco que entrará en vigor esta próxima medianoche establece que tienen que ser los ayuntamientos los que limiten el acceso y permanencia de grupos de personas en espacios públicos, tales como parques, plazas, paseos marítimos, zonas deportivas, playas o pistas de skate, entre la medianoche y las seis de la madrugada, para evitar quedadas o botellones, porque la gestión de estos espacios públicos es de competencia municipal. Pero los alcaldes constatan que"les faltan medios" y que acordonar espacios públicos es muy complicado en algunos lugares.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado este jueves que la policía municipal reforzará su actuación y multará cuando sea necesario, "con absoluta firmeza", pero reconoce que hay ciertos espacios como "el parque de Doña Casilda" ques es muy difícil cerrar. Y ha apelado a la responsabilidad de todos para "sentirnos parte de solución y no del problema". "Todos necesitamos ser responsables para luchar contra este virus", ha insistido Aburto.

El alcalde de Lasarte, Agustín Valdivia, se ha lamentado de que localidad cuenta con 4 policías municipales para controlar 6 o 7 zonas de botellón y por esta razón ha pedido la colaboración de la Ertzaintza porque si no "no sería justo". Por su parte el alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin, se ha quejado de que "sobre los ayuntamientos recaen muchas responsabilidades, cuando no tenemos los recursos suficientes". Urdangarin ha explicado que en Astigarraga sólo hay policía municipal por la mañana y tarde y "no hay turno de noche para poder realizar esa labor de control "y acusa al Gobierno Vasco de "escurrir el bulto"

El ayuntamiento de Vitoria ha manifestado, a través de un comunicado, que pondrá todos sus medios al alcance para reforzar el control en los espacios públicos pero apela a "la conciencia ciudadana" porque "no se pueden vallar los más de 10 millones de m2 de zonas verdes ni se puede colocar un policía local detrás de cada persona".