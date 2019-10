Polémica por los cambios en la elección del Tambor de Oro.

Los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia han acusado este martes al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, de mentir al anunciar que la Junta de Portavoces había acordado modificar el proceso de elección del Tambor de Oro. Estos dos partidos denuncian que el alcalde únicamente presentó su propuesta de cambio para el 2021, que no se votó y que además la modificación del reglamento exige un acuerdo unánime de la Junta de Portavoces que no se da porque ambos partidos están en contra. La portavoz de EH Bildu, Reyes Carrere, asegura que para no aplicar el reglamento en vigor tiene que producirse unanimidad en la votación en la Junta de Portavoces y acusa al alcalde de decir "falsedades" mientras la portavoz de Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, señala que es "muy grave" que el alcalde haya mentido y que rompa los procedimientos básicos en la elección del Tambor de Oro. Además ambos partidos han denunciado que el cambio promovido, que faculta a la Junta de Portavoces designar el Tambor de Oro cuando tenga mayoría de dos tercios, supone reducir la participación ciudadana en la elección del galardón, que se introdujo hace dos años.

Sin embargo el alcalde, Eneko Goia, ha defendido que la modificación del proceso de elección del Tambor de Oro no requiere unanimidad, sino que se citó "un acuerdo por mayoría" y señala que los grupos municipales pueden discrepar "legitimamente"de la decisión adoptada, pero ha insistido en que el acuerdo "representa a 18 de los 27 concejales" que tiene la corporación, en alusión a PNV,PSE Y PP. Eneko Goia ha finalizado diciendo que "los órganos toman acuerdos independientemente de las posiciones que tengan los diferentes grupos y ése fue un acuerdo".