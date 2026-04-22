La poesía árabe y un clamor por la paz visten Vitoria-Gasteiz en el festival  Poetas en mayo

Mayo no solo florece en Álava, también se escribe. Del 3 al 30 de mayo, la capital vasca y todo el territorio se convierten en un escenario vivo con la decimocuarta edición del festival internacional Poetas en Mayo. Bajo la dirección de la poeta Elisa Rueda, la cita se consolida como un evento único que fusiona poesía, música y compromiso social para acercar la cultura a toda la ciudadanía.

Queremos que la poesía sea un arma cargada de futuro y un nexo de unión real entre el tejido social de nuestra ciudad" Elisa Rueda Directora del festival

Elisa Rueda

El festival, de carácter inclusivo y participativo, implica a instituciones, asociaciones, centros educativos y comercios. “Queremos que la poesía sea un arma cargada de futuro y un nexo de unión real entre el tejido social de nuestra ciudad”, ha destacado Rueda durante la presentación, subrayando la capacidad del evento para crear un espacio de encuentro y expresión compartida.

Un cartel con grandes nombres

La programación de este año une a grandes nombres de la canción de autor con las voces más frescas de la poesía contemporánea. El cartel incluye a artistas como Ismael Serrano, que ofrecerá un concierto íntimo, Luis Pastor con su recital 'Extremadura Fado', el reconocido poeta Antonio Colinas, el fenómeno joven Miguel Gane y las poetas Magdalena Sánchez Blesa y Leire Vargas, entre otros.

Esta edición tiene como invitada especial a la cultura del mundo árabe, con la participación de poetas de Irán, Palestina, Egipto y Emiratos Árabes. La directora ha confesado las dificultades del proceso: “No ha sido nada fácil, porque llevamos ya muchísimo tiempo con el proyecto. A muchos poetas no les han dado los visados, es cierto”. A pesar de los contratiempos, el festival contará con cinco autores y una autora árabe.

Poesía para transformar la sociedad

Fiel a sus valores, el festival colabora con casi una veintena de colectivos sociales como Berakah, INDESA o Down Araba, llevando versos a hospitales, residencias y espacios de inclusión. Además, se implican numerosos centros escolares, que preparan recitales y denuncian la crudeza de la guerra a través de viajes líricos.

La semilla de la poesía siembra, y siembra algo muy importante, que es la palabra y el entendimiento a través de la palabra" Elisa Rueda

La poeta Rosi Puelles y su poema en el escaparate de Urbieta Páginas de espuma

Eventos icónicos como las Páginas de Cristal, con poemas en unos 200 escaparates, volverán a vestir la ciudad. El 9 de mayo, la Plaza de España acogerá ‘Un Poema para la Paz’, donde más de 100 poetas lanzarán versos al aire en palomas de papel. “La semilla de la poesía siembra, y siembra algo muy importante, que es la palabra y el entendimiento a través de la palabra”, ha afirmado Rueda.

Expansión por el territorio alavés

La XIV edición refuerza su carácter territorial con una presencia activa en las cuadrillas de Álava. Localidades como Amurrio, Agurain, Campezo, Kuartango o Iruña de Oka acogerán recitales y encuentros, descentralizando la cultura y llevándola al ámbito rural. Este ambicioso proyecto es posible gracias al apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y Vital Fundazioa.